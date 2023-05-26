Karpuz içerisine zulalanmış 12 kilo morfin ele geçirildi
Haberler Gündem

Karpuz içerisine zulalanmış 12 kilo morfin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı’nda durdurulan bir araçta içi boşaltılan karpuzlara zulalanmış 12 kilogram morfin ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran’dan yurda giriş yapan şüpheli bir aracı durdurdu. Eğitimli köpeklerle yapılan aramada çuvallar içerisindeki bazı karpuzların olağan dışı ağırlık ve görüntüye sahip olduğu tespit edildi. 4 karpuzun içinin boşaltıldığı, içlerine uyuşturucu madde konulduğu ve yeniden bir bütün haline getirildiği anlaşıldı.

12 kilogram morfinin ele geçirildiği soruşturmada, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Sopalı cinayete ‘müebbet hapis’ talebi

Sopalı cinayete ‘müebbet hapis’ talebi

Kamyonla yollara hayvan gübresi döktü, vatandaş isyanda

Kamyonla yollara hayvan gübresi döktü, vatandaş isyanda

Mansur Yavaş’tan ‘Makam talebim olmadı’ diyen Oğan’a yanıt

Mansur Yavaş’tan ‘Makam talebim olmadı’ diyen Oğan’a yanıt

Karpuz içerisine zulalanmış 12 kilo morfin ele geçirildi
Gündem