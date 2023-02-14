Karlı yolları aşarak depremden etkilenenlere yardım ulaştırıyor

Kahramanmaraş’a bağlı dağ köylerinde 13 yıldan bu yana ücretli öğretmen olarak görev yapan Halil İbrahim Algan, depremin ardından karlı yolları aşarak köylere yardım ulaştırıyor.

Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen 34 yaşındaki Algan, 2006 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan dört yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığına başvuran Algan, ücretli öğretmen olarak Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı uzak köy okullarında öğretmenlik yapmaya başladı.

Arama ve kurtarma eğitimi de alan Halil İbrahim öğretmen, depreme Berit Dağı eteğinde görev yaptığı okulun lojmanında yakalandı.

Mahallesinde bulunan evlerde oluşan hasarların ardından çevre köylere de yardıma koşan Algan, birçok köyde enkaz altından vatandaşların kurtarılmasını sağladı.

Algan, ekipler ve gönüllülerle birlikte Göksun’a uzak karla kaplı köylerde yaşayan vatandaşlara bazen araçla bazen de yürüyerek yardım ulaştırıyor.

Halil İbrahim Algan, AA muhabirine, görev yaptığı köyde birçok evin yıkıldığını anlattı.

AFAD ve bölgeye gelen diğer arama ve kurtarma ekipleriyle enkaz altında kalan vatandaşların yardımına koştuğunu anlatan Algan, Karadut Mahallesi’nde 39, Bahçeovası Mahallesi’nde 21, Berit Mahallesi’nde ise 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Algan, depremde görev yaptığı okulun yakınlarında bulunan başka bir okuldaki 2 öğrencinin enkaz altında kaldığını duyduğunda da çok üzüldüğünü belirterek, “Sözün bittiği yerdeyiz aslında.” dedi.

Algan, yaşadığı zorluklara rağmen karla kaplı yollardaki dağ köylerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Depremin ardından devletin milletiyle bir bütün olduğunu vurgulayan Algan, “Türkiye Cumhuriyeti her şeyin üstesinden geldi. Bunun da üstesinden gelecektir, muhakkak. Allah sabır versin. Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten de devletimizin şu an en ücra noktaya kadar ulaştığını gördükçe, helikopterleri gördükçe, o jandarmasıyla birlik beraberliği gördükçe çok mutlu oluyorum. Allah devletimize zeval vermesin diyorum.” diye konuştu.

Algan, felaketin izleri silininceye kadar da bölgede çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. (AA)