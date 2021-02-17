Karlı ve fırtınalı hava, balık fiyatlarını yükseltti

Bursa’da son bir haftadır etkili olan fırtına ve kar yağışı balık fiyatlarını etkiledi. Çok sayıda balıkçı denize açılamadı. Bu da balık fiyatlarına yansıdı. Balıkçılar, az balık nedeniyle talebi karşılayamazken, Gemlik ilçesinde kurulan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi ve istavrit 40, levrek ve çipura ise 50 liradan satışa sunuldu.

Pazarda balık satan Mehmet Akbalık, “Balık fiyatlarında ciddi artış var. Hava şartlarından dolayı bir çok tekne limana çekilmek zorunda kaldı. Şu an çok az sayıda tekne balık tutuyor. Onların tuttuğu balık az, talep de fazla olduğu için balık fiyatlarında ciddi artışlar var. Fiyatlar şu an yüksek. Hamsi ve istavritin kilosu 40 TL, levrek ve çipuranın kilosu 50 TL, yerli palamutun tanesi 30 TL oldu. Pazardaki balıkçılardan çok ciddi balık talebi var, müşterilerden de talep arttı. Bu nedenlerden dolayı fiyatlarda ciddi yükselişler var” dedi.

(DHA)