Karkamış saldırısında CHP’li vekil yeğenini kaybetti
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Karkamış saldırısında CHP’li vekil yeğenini kaybetti

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gaziantep Karkamış’a roketli saldırıda yeğeni Hasan Karataş’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polat, “Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Gaziantep Karkamış’ta yaşanan hava saldırısında yeğeni Hasan Karataş’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polat, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.” (ANKA)

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Karkamış saldırısında CHP’li vekil yeğenini kaybetti
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