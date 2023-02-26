Kariyer ve karizmaya iki örnek
Yıl 1886…
Mevsim: Yaz…
Londra, alışıldığın dışında sıcak…
Gazeteler:
“Son yüz yılın en sıcak yazı” diye haber yapıyorlar…
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Liberal Parti Genel Başkanı ve Başbakan William Gladstone, Muhafazakâr Parti Genel Başkanı Benjamin Disraeli ile:
Başbakanlık yarışında…
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Seçimden bir hafta önce…
Genel Başkanların ikisi de…
Krallığın ünlü ve etkin gazetecilerinden bir hanımefendiyle…
Baş başa akşam yemeği yiyorlar…
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Genç bir muhabir…
İki yemekten sonra, ünlü kadın gazeteciye soruyor:
“Üzerinizde nasıl bir etki bıraktılar?..”.
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“Bay Gladstone’la yemek yedikten sonra” diye başlıyor ünlü gazeteci, “Onun İngiltere’deki en zeki insan olduğunu düşündüm…”.
Kısa bir süre susuyor:
“Ama” dedikten sonra devam ediyor: “Bay Disraeli ile yemek yedikten sonra, İngiltere’nin en zeki insanı olduğuma karar verdim…”.
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Ve canlarım…
Sıfır karizma…
Hatta…
“Çirkin” sayılabilecek ama…
Müthiş zeki…
Doğrucu…
Deneyimli bir adama karşı seçimi…
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Herkese mavi boncuk dağıtan…
Çok güzel gülen…
Nispeten yakışıklı…
Ve…
Nispeten karizmatik:
Benjamin Disraeli kazanmıştı…
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“Hangisi daha başarılıydı?” diye sorarsanız…
(Bana göre) Liberal…
Halk dalkavukluğu yapmayan…
Aristokrat olmadığı halde…
Yüksek kalitesinden dolayı:
“Aristokratlık unvanı” ile ödüllendirilen Goldstone:
Devleti yönetirken:
Daha başarılıydı…
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Türk tarihçiler neden Disraeli’yi, Goldstone’dan daha çok sever?..
Goldstone, azgın bir:
“Osmanlı Düşmanı” olduğu için.
Sözümün özü
Canlarım…
Kimi kahramanlar:
Halkın içinden…
Ve kendi çabalarıyla…
Şartlar gereği çıkıyor…
Halkı peşine takıp:
Harikalar yaratıyordu…
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Kimileriyse…
Halk tarafından yaratılıyor…
İçinden çıktığı halkın baskısıyla…
Aynı halka:
“Dalkavukluk” yapıyorlardı…
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Bugün 21. yüzyılın birinci çeyreği bitiyor…
Halkı peşine takan kahramanlara…
Ya da:
Halkın peşinden giden
Halk dalkavuklarına değil…
Organizatörlere ihtiyaç var.
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Yani…
Halklar için karizması olan değil…
Kariyeri olan çok daha değerli…
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Ne halkı peşine takan bir kahramana ihtiyacı var toplumların…
Ne de:
Halkın peşine düşen karizmatik bir halk dalkavuğuna…
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İhtiyaç duyulan:
Tek kişi değil…
Kişiler… Ve…
Aydınlık zihniyetler…
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Halkın içinde onlardan çok var…
Ancak…
Vasat altı kasabalı politikacılar gibi azgın değil de…
Makul oldukları için.
Sesleri azgınlar kadar çok çıkmıyor.
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Sözümün özü…
Halklar (Bilhassa yeni nesiller…):
Kariyer sahibi politikacıları…
Karizmatik…
Ama…
Sığ ve vasat altı politikacılara tercih edecek… Etmeli…
Kimse duymasın
Bildiğiniz gibi…
Kızılay’ın:
“Konteyner ev” fabrikası var…
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Doğal afetlerde evsiz kalan ailelere veriliyor…
Ancak…
Kızılay bu son depremlerde…
Depremzedelere konteyner vermiyor?..
Neden?..
Stokları mı tükendi?..
Yoksa stok mu yapmadı?..
Sorunun cevabını İletişim Başkanlığı bakın nasıl cevaplıyor:
Kızılay, daha önce ürettiği konteynerleri…
10 ay önce…
Ukrayna’ya göndermiş…
★
Yani…
Elinde konteyner olmadığı için:
Depremzedelere konteyner yok…
★
Yorum yapmayacağım…
Çünkü…
Geçen hafta…
5 adet suçlamadan dolayı jandarmaya ifade verdim…
Bu konuyu analiz edersem…
Hafta başında yine ifademin alınacağından eminim…
Bu defa yorumu siz yapın…
Ama lütfen:
Kimse duymasın…
Hatırladınız mı?
Kızılay, Elazığ-Malatya Depremi’nin ilk gününde para yardımı çağrısıyla tepki çekmişti…
Neden?..
Çünkü…
Halktan para yardımı dilenen Kurumun…
Siyasal İslâmcı Ensar Vakfı’na:
8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı…
★
Ve…
Daha da ilginci…
Siyasal İslâmcı Ensar Vakfı, Kızılay aracılığıyla aldığı bağışı…
Erdoğan Ailesinin yönetimindeki TÜRGEV’in ABD’deki vakfına aktarmıştı…
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Lütfen gülmeyin…
Çünkü şaka yapmadım…
Aynen böyle oldu…
Biliyor muydunuz?
HDP’nin:
“Yurttaşların yaşadığı konutların depreme hazırlıklı hale getirilmesi” amacıyla…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın:
2021…
2022…
Ve…
2023 yılı bütçelerine gerekli kaynağın eklenmesi için…
Üç yıl üst üste…
Plan Bütçe Komisyonu’na sunduğu önergelerin…
AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildiğini:
Biliyor muydunuz?..
Anlamıyorsun be kardeşim
Güvenilir bir kaynaktan alıp…
Kamuoyuyla paylaştığım haber halen tartışılıyor…
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Haberi verirken kaynağıma:
“Bu haberi sizinle görüşmem için benden ricacı olan dostuma çok güvendiğim için videomda anlatacağım ancak İçişleri Bakanı’na güvenmiyorum. Bu haberi, seçimlerden sonra kendini kurtarmak amacıyla bana sızdırmanızı o istemiş olabilir” demiştim…
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Haberimin doğruluğu tartışılmıyor…
Zira…
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da: “Deprem sabahı en erken saatlerde asker sahaya inmek için hazırdı” diyerek haberimi doğruladı…
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İlginç olan…
Haberimden 10 gün sonra…
Saray’ın sızdırdığı bir haberle:
Askerin sahaya inmesini Erdoğan’ın değil…
Soylu’nun engellediği ileri sürüldü…
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Ahhh Süleyman ahhh…
Yıllardır:
“Erdoğan uzun zamandır Süleyman Soylu’ya tahammül ediyor çünkü son günah keçisi Süleyman olacak” diyorum…
Ama…
Anlamıyorsun be kardeşim…
Unutmayınız
Deprem uzmanları yıllardır:
“Deprem değil, bina öldürür” diyorlar…
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Ben ise yıllardır:
“Deprem ve bina değil hırsız inşaatçılar öldürür” diyorum…
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Tezimin en son örneklerinden biri…
Duvar web sitesinden alıntıladığım şu haber:
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Kolonları tuğladan yapılan apartmanın sakinleri suç duyurusuna hazırlanıyor
Batman’da, depremde hasar gördüğü için tahliye edilen apartmanın sakinleri, 12 kolondan 4’ünün tuğladan yapıldığını gerekçe göstererek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
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Bir bina…
Kendi kendine çürük olamayacağına.
İnşaatçısı:
Demirden, çimentodan çaldığına göre…
İnsanları öldüren bina değil:
Hırsız inşaatçıdır…
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Peki…
Bu hırsız inşaatçılar:
İthal ürünü mü?..
Hayır…
Bu halkın içinden çıkıyor…
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O halde bir kez daha hatırlayalım Mevlâna’yı:
“Havuza su taşıyan borular kirliyse; havuzun suyu temiz olur mu?..”.
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Canlarım…
Müteahhitlik havuzuna düşen müteahhitlerin…
“Halk” isimli boruların içinden geçtiğini:
Unutmayınız…
Dünün açıklaması
Ahmet YAVUZ @yvzah
Dün 1999 depreminde Gölcük’te Donanma Komutanı olan E. Oramiral Bülent Alpkaya ile görüştüm. Depremin hemen ardından gemilerdeki askerleri Gölcük halkına yardım için görevlendirdim ve tam 8 saat sonra emrime 4 tugay gelerek girdi ve işe koyuldu, dedi. Bu kadar.
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Atatürk’ün en azılı düşmanlarıyla kol kola yürüyen “sözde Atatürkçü” Hulki Cevizoğlu:
Bu gerçekler…
Samimi bir Atatürk sevdalısı tarafından açıklandığında…
Yaptığı yalan haberden utanmış:
Olabilir mi?..