Kariyer ve karizmaya iki örnek

Yıl 1886…

Mevsim: Yaz…

Londra, alışıldığın dışında sıcak…

Gazeteler:

“Son yüz yılın en sıcak yazı” diye haber yapıyorlar…

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Liberal Parti Genel Başkanı ve Başbakan William Gladstone, Muhafazakâr Parti Genel Başkanı Benjamin Disraeli ile:

Başbakanlık yarışında…

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Seçimden bir hafta önce…

Genel Başkanların ikisi de…

Krallığın ünlü ve etkin gazetecilerinden bir hanımefendiyle…

Baş başa akşam yemeği yiyorlar…

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Genç bir muhabir…

İki yemekten sonra, ünlü kadın gazeteciye soruyor:

“Üzerinizde nasıl bir etki bıraktılar?..”.

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“Bay Gladstone’la yemek yedikten sonra” diye başlıyor ünlü gazeteci, “Onun İngiltere’deki en zeki insan olduğunu düşündüm…”.

Kısa bir süre susuyor:

“Ama” dedikten sonra devam ediyor: “Bay Disraeli ile yemek yedikten sonra, İngiltere’nin en zeki insanı olduğuma karar verdim…”.



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Ve canlarım…

Sıfır karizma…

Hatta…

“Çirkin” sayılabilecek ama…

Müthiş zeki…

Doğrucu…

Deneyimli bir adama karşı seçimi…

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Herkese mavi boncuk dağıtan…

Çok güzel gülen…

Nispeten yakışıklı…

Ve…

Nispeten karizmatik:

Benjamin Disraeli kazanmıştı…

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“Hangisi daha başarılıydı?” diye sorarsanız…

(Bana göre) Liberal…

Halk dalkavukluğu yapmayan…

Aristokrat olmadığı halde…

Yüksek kalitesinden dolayı:

“Aristokratlık unvanı” ile ödüllendirilen Goldstone:

Devleti yönetirken:

Daha başarılıydı…

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Türk tarihçiler neden Disraeli’yi, Goldstone’dan daha çok sever?..

Goldstone, azgın bir:

“Osmanlı Düşmanı” olduğu için.

Sözümün özü

Canlarım…

Kimi kahramanlar:

Halkın içinden…

Ve kendi çabalarıyla…

Şartlar gereği çıkıyor…

Halkı peşine takıp:

Harikalar yaratıyordu…

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Kimileriyse…

Halk tarafından yaratılıyor…

İçinden çıktığı halkın baskısıyla…

Aynı halka:

“Dalkavukluk” yapıyorlardı…

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Bugün 21. yüzyılın birinci çeyreği bitiyor…

Halkı peşine takan kahramanlara…

Ya da:

Halkın peşinden giden

Halk dalkavuklarına değil…

Organizatörlere ihtiyaç var.

★

Yani…

Halklar için karizması olan değil…

Kariyeri olan çok daha değerli…

★

Ne halkı peşine takan bir kahramana ihtiyacı var toplumların…

Ne de:

Halkın peşine düşen karizmatik bir halk dalkavuğuna…

★

İhtiyaç duyulan:

Tek kişi değil…

Kişiler… Ve…

Aydınlık zihniyetler…

★

Halkın içinde onlardan çok var…

Ancak…

Vasat altı kasabalı politikacılar gibi azgın değil de…

Makul oldukları için.

Sesleri azgınlar kadar çok çıkmıyor.

★

Sözümün özü…

Halklar (Bilhassa yeni nesiller…):

Kariyer sahibi politikacıları…

Karizmatik…

Ama…

Sığ ve vasat altı politikacılara tercih edecek… Etmeli…

Kimse duymasın



Bildiğiniz gibi…

Kızılay’ın:

“Konteyner ev” fabrikası var…

★

Doğal afetlerde evsiz kalan ailelere veriliyor…

Ancak…

Kızılay bu son depremlerde…

Depremzedelere konteyner vermiyor?..

Neden?..

Stokları mı tükendi?..

Yoksa stok mu yapmadı?..

Sorunun cevabını İletişim Başkanlığı bakın nasıl cevaplıyor:

Kızılay, daha önce ürettiği konteynerleri…

10 ay önce…

Ukrayna’ya göndermiş…

★

Yani…

Elinde konteyner olmadığı için:

Depremzedelere konteyner yok…

★

Yorum yapmayacağım…

Çünkü…

Geçen hafta…

5 adet suçlamadan dolayı jandarmaya ifade verdim…

Bu konuyu analiz edersem…

Hafta başında yine ifademin alınacağından eminim…

Bu defa yorumu siz yapın…

Ama lütfen:

Kimse duymasın…

Hatırladınız mı?



Kızılay, Elazığ-Malatya Depremi’nin ilk gününde para yardımı çağrısıyla tepki çekmişti…

Neden?..

Çünkü…

Halktan para yardımı dilenen Kurumun…

Siyasal İslâmcı Ensar Vakfı’na:

8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı…

★

Ve…

Daha da ilginci…

Siyasal İslâmcı Ensar Vakfı, Kızılay aracılığıyla aldığı bağışı…

Erdoğan Ailesinin yönetimindeki TÜRGEV’in ABD’deki vakfına aktarmıştı…

★

Lütfen gülmeyin…

Çünkü şaka yapmadım…

Aynen böyle oldu…

Biliyor muydunuz?

HDP’nin:

“Yurttaşların yaşadığı konutların depreme hazırlıklı hale getirilmesi” amacıyla…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın:

2021…

2022…

Ve…

2023 yılı bütçelerine gerekli kaynağın eklenmesi için…

Üç yıl üst üste…

Plan Bütçe Komisyonu’na sunduğu önergelerin…

AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildiğini:

Biliyor muydunuz?..

Anlamıyorsun be kardeşim

Güvenilir bir kaynaktan alıp…

Kamuoyuyla paylaştığım haber halen tartışılıyor…

★

Haberi verirken kaynağıma:

“Bu haberi sizinle görüşmem için benden ricacı olan dostuma çok güvendiğim için videomda anlatacağım ancak İçişleri Bakanı’na güvenmiyorum. Bu haberi, seçimlerden sonra kendini kurtarmak amacıyla bana sızdırmanızı o istemiş olabilir” demiştim…

★

Haberimin doğruluğu tartışılmıyor…

Zira…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da: “Deprem sabahı en erken saatlerde asker sahaya inmek için hazırdı” diyerek haberimi doğruladı…

★

İlginç olan…

Haberimden 10 gün sonra…

Saray’ın sızdırdığı bir haberle:

Askerin sahaya inmesini Erdoğan’ın değil…

Soylu’nun engellediği ileri sürüldü…

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Ahhh Süleyman ahhh…

Yıllardır:

“Erdoğan uzun zamandır Süleyman Soylu’ya tahammül ediyor çünkü son günah keçisi Süleyman olacak” diyorum…

Ama…

Anlamıyorsun be kardeşim…

Unutmayınız



Deprem uzmanları yıllardır:

“Deprem değil, bina öldürür” diyorlar…

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Ben ise yıllardır:

“Deprem ve bina değil hırsız inşaatçılar öldürür” diyorum…

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Tezimin en son örneklerinden biri…

Duvar web sitesinden alıntıladığım şu haber:

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Kolonları tuğladan yapılan apartmanın sakinleri suç duyurusuna hazırlanıyor

Batman’da, depremde hasar gördüğü için tahliye edilen apartmanın sakinleri, 12 kolondan 4’ünün tuğladan yapıldığını gerekçe göstererek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

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Bir bina…

Kendi kendine çürük olamayacağına.

İnşaatçısı:

Demirden, çimentodan çaldığına göre…

İnsanları öldüren bina değil:

Hırsız inşaatçıdır…

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Peki…

Bu hırsız inşaatçılar:

İthal ürünü mü?..

Hayır…

Bu halkın içinden çıkıyor…

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O halde bir kez daha hatırlayalım Mevlâna’yı:

“Havuza su taşıyan borular kirliyse; havuzun suyu temiz olur mu?..”.

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Canlarım…

Müteahhitlik havuzuna düşen müteahhitlerin…

“Halk” isimli boruların içinden geçtiğini:

Unutmayınız…

Dünün açıklaması

Ahmet YAVUZ @yvzah

Dün 1999 depreminde Gölcük’te Donanma Komutanı olan E. Oramiral Bülent Alpkaya ile görüştüm. Depremin hemen ardından gemilerdeki askerleri Gölcük halkına yardım için görevlendirdim ve tam 8 saat sonra emrime 4 tugay gelerek girdi ve işe koyuldu, dedi. Bu kadar.

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Atatürk’ün en azılı düşmanlarıyla kol kola yürüyen “sözde Atatürkçü” Hulki Cevizoğlu:

Bu gerçekler…

Samimi bir Atatürk sevdalısı tarafından açıklandığında…

Yaptığı yalan haberden utanmış:

Olabilir mi?..