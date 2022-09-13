Kariyer değil karizma sevdası hepimizi yaktı…

Canlarım…

Bu yazım biraz uzun olacak…

Umarım:

Sıkılmadan okursunuz…

★

Kişisel görüşüm o ki…

Az gelişmiş ya da gelişmemekte direnen ülke halkları:

“Karizmatik lider” arayışından vazgeçmeden: Ekonomilerini büyütemezler…

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Bakınız…

Futbolda bile artık…

Okan Buruk gibi…

Abdullah Avcı gibi…

Erol Bulut gibi…

İlhan Palut gibi: Karizması olmayan…

Ama…

Bilgi ve deneyimi yüksek…

Değişimi yakalayabilen teknik direktörler:

Daha başarılı oluyor…

★

Mevcut liderlere bakıyorum…

Karizması olan tek lider var:

R. Tayyip Erdoğan…

★

Ve o Erdoğan…

Her girdiği seçimi: Bilgisiyle…

Deneyimiyle…

Olağanüstü İngilizcesiyle…

Ve haliyle…

Uluslararası ilişkilerdeki dehasıyla…

Zekâsıyla…

Yüksek eğitim düzeyiyle…

Yani…

Kariyeriyle değil…

Karizmasıyla…

Kazandı…

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Elinizi vicdanınıza koyun ve lütfen cevap verin:

Erdoğan, kariyer açısından:

Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye/İktisat bölümünden mezun olup doktora yapan…

Ve…

Adının başında “Dr.” akademik unvanı olan Abdüllatif Şener ile:

Yarışabilir mi?..

Hayır…

★

Erdoğan, kariyer açısından:

Türkiye’de ve İngiltere’de ekonomi eğitimi gören Doç. Abdullah Gül ile:

Yarışabilir mi?..

Hayır…

★

Erdoğan, kariyer açısından:

Hukuk Fakültesi mezunu Bülent Arınç ile:

Yarışabilir mi?..

Hayır…

★

Ama…

2001 yılında…

SP’den istifa ederek AKP’yi kuran 51 milletvekili…

Neden:

Abdüllatif Şener’i…

Abdullah Gül’ü…

Ya da:

Bülent Arınç’ı değil de…

R. Tayyip Erdoğan’ı genel başkan seçti…

★

Kendilerinden daha kariyerli olduğu için mi?..

Devleti, kendilerinden daha iyi tanıdığı için mi?…

★

Hayır…

Hayır…

Bin kere hayır…

★

Karizması

★

olduğu…

Seçilme uğuru…

Ve şansı:

Yüksek olduğu…

Bir kez daha ve…

Cezaevinde 100 gün kalarak…

Mağdur edebiyatı yapabilecekleri için:

Seçti…

★

İyi ama…

O karizma…

Ve…

“Bize seçim kazandırır kardeşim” sevdası yüzünden…

Bakın:

Memleket ne hale geldi?..

★

Oysa…

Günümüzden…

Yaklaşık 200 yıl önce yaşayan Abraham Lincoln…

ABD Başkanı seçilinceye kadar girdiği: Bütün seçimleri kaybetmişti…

★

Karizmatik değildi…

İki metre boyunda…

Kavak dalı kadar zayıf…

Ve…

Hastalıklı görünümlü…

Hiçbir cazibesi olamayan…

Hatta: “Çirkin” bir adamdı…

★

Ama…

Kazandığı ilk seçimden sonra…

Olağanüstü, başarılı oldu…

İç savaşı bitirdi…

Köleliği kaldırdı…

Mükemmel bir demokratik rejimin temellerini attı…

Yargı bağımsızlığının…

Bir ülke/devlet için ne kadar değerli olduğunu: Tüm dünyaya gösterdi…

★

Lütfen ilk seçimlerde karizmayı değil…

Kariyeri tercih edelim…

Allah’a yakın bana uzak ol…

Canlarım…

Aylardır…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun…

“Karizma” hariç…

Diğer her bakımdan…

Erdoğan’dan üstün…

Erdoğan’dan 6 yaş daha büyük olduğu halde: Çok daha bakımlı…

Çok daha sağlıklı olduğunu söylüyorum…

★

Amacım:

“Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu olsun” demek değil…

Amacım…

Halka…

Karizmatik…

Ve…

Her girdiği seçimi kazanan lider arayışından vazgeçmemiz gerektiğini anlatmak…

★

Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemeyenlere bakıyorum gerekçeleri hep aynı: “Kemal Bey seçilemez…”.

★

Neden seçilemez?..

Kemal Bey için:

“Hırsız” diyebilir misin?..

Cevap:

“Diyemem…”.

★

Kemal Bey için:

“Çalar, çaldırır” diyebilir misin?..

Cevap:

“Diyemem…”.

★

Kemal Bey için:

“Dost düşman herkesle kavga eder” diyebilir misin?..

Cevap: “Diyemem…”.

★

Kemal Bey için:

“Eleştirilerimizi hazmedemez” diyebilir misin?..

Cevap:

“Diyemem…”.

★

Kemal Bey için:

“Yargıya müdahale eder” diyebilir misin?..

Cevap:

“Diyemem…”.

★

Kemal Bey için:

“Devleti yönetemez” diyebilir misin?..

Cevap:

“Diyemem…”.

★

O halde arkadaş…

Sen ülkeyi doğru yönetebilecek birisini değil…

Sen…

Çalan ama…

Seninle de paylaşan…

★

Dost ya da düşman herkesle kavga eden…

Yargıya müdahale edip, adaleti kendine meze yapan…

Ama…

Her gireceği seçimi kazanacak bir siyasi figür istiyorsun…

★

Sen işine bak torunum…

Allah’a yakın…

Bana uzak ol…



Halen sürünüyor…



Hâlâ:

“Kan emici emperyalizm…”.

Ve…

“Emperyalist sömürgeciler” edebiyatı yapanlara saygısızlık etmek istemem…

Ama…

Şu sorduğum soruya da cevap isterim…

★

Vatandaşı…

Ve yerlisi oldukları ülkenin sömürüldüğünü anlatabilmek için:

“Ey emperyalistler halkımı sömüremezsin” diye çığlık atanların ülkeleri…

1980’den itibaren bağımsızlıklarını kazandılar…

★

Mademki emperyalistler tarafından sömürüldükleri için fakirdiler…

Son kırk yıldır neden halen fakirler?..

★

Erdoğan ve siyasal İslâm da neredeyse 60 yıldır:

“Batı bizi sömürüyor… Onlar ortak biz Pazar” diyerek siyaset yapıyor…

Ve…

Bu zihniyet…

Bu siyasi yapı…

Son 20 yıldır ülkemizi yönetiyor…

★

Peki…

Neden yine fakiriz?..

İşin kötüsü…

Artık orta direğimiz de yok?..

★

Canlarım…

Afrika’nın siyasetçileri emperyalizme değil…

Halklarını kendileri değil de…

Yabancılar sömürdüğü için isyan ediyorlardı…

★

Son 40 yıldır ise…

Kendi halklarını kendileri sömürüyor…

Ve o nedenle halkları halen: Sürünüyor…