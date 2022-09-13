Kariyer değil karizma sevdası hepimizi yaktı…
Canlarım…
Bu yazım biraz uzun olacak…
Umarım:
Sıkılmadan okursunuz…
★
Kişisel görüşüm o ki…
Az gelişmiş ya da gelişmemekte direnen ülke halkları:
“Karizmatik lider” arayışından vazgeçmeden: Ekonomilerini büyütemezler…
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Bakınız…
Futbolda bile artık…
Okan Buruk gibi…
Abdullah Avcı gibi…
Erol Bulut gibi…
İlhan Palut gibi: Karizması olmayan…
Ama…
Bilgi ve deneyimi yüksek…
Değişimi yakalayabilen teknik direktörler:
Daha başarılı oluyor…
★
Mevcut liderlere bakıyorum…
Karizması olan tek lider var:
R. Tayyip Erdoğan…
★
Ve o Erdoğan…
Her girdiği seçimi: Bilgisiyle…
Deneyimiyle…
Olağanüstü İngilizcesiyle…
Ve haliyle…
Uluslararası ilişkilerdeki dehasıyla…
Zekâsıyla…
Yüksek eğitim düzeyiyle…
Yani…
Kariyeriyle değil…
Karizmasıyla…
Kazandı…
★
Elinizi vicdanınıza koyun ve lütfen cevap verin:
Erdoğan, kariyer açısından:
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye/İktisat bölümünden mezun olup doktora yapan…
Ve…
Adının başında “Dr.” akademik unvanı olan Abdüllatif Şener ile:
Yarışabilir mi?..
Hayır…
★
Erdoğan, kariyer açısından:
Türkiye’de ve İngiltere’de ekonomi eğitimi gören Doç. Abdullah Gül ile:
Yarışabilir mi?..
Hayır…
★
Erdoğan, kariyer açısından:
Hukuk Fakültesi mezunu Bülent Arınç ile:
Yarışabilir mi?..
Hayır…
★
Ama…
2001 yılında…
SP’den istifa ederek AKP’yi kuran 51 milletvekili…
Neden:
Abdüllatif Şener’i…
Abdullah Gül’ü…
Ya da:
Bülent Arınç’ı değil de…
R. Tayyip Erdoğan’ı genel başkan seçti…
★
Kendilerinden daha kariyerli olduğu için mi?..
Devleti, kendilerinden daha iyi tanıdığı için mi?…
★
Hayır…
Hayır…
Bin kere hayır…
★
Karizması
★
olduğu…
Seçilme uğuru…
Ve şansı:
Yüksek olduğu…
Bir kez daha ve…
Cezaevinde 100 gün kalarak…
Mağdur edebiyatı yapabilecekleri için:
Seçti…
★
İyi ama…
O karizma…
Ve…
“Bize seçim kazandırır kardeşim” sevdası yüzünden…
Bakın:
Memleket ne hale geldi?..
★
Oysa…
Günümüzden…
Yaklaşık 200 yıl önce yaşayan Abraham Lincoln…
ABD Başkanı seçilinceye kadar girdiği: Bütün seçimleri kaybetmişti…
★
Karizmatik değildi…
İki metre boyunda…
Kavak dalı kadar zayıf…
Ve…
Hastalıklı görünümlü…
Hiçbir cazibesi olamayan…
Hatta: “Çirkin” bir adamdı…
★
Ama…
Kazandığı ilk seçimden sonra…
Olağanüstü, başarılı oldu…
İç savaşı bitirdi…
Köleliği kaldırdı…
Mükemmel bir demokratik rejimin temellerini attı…
Yargı bağımsızlığının…
Bir ülke/devlet için ne kadar değerli olduğunu: Tüm dünyaya gösterdi…
★
Lütfen ilk seçimlerde karizmayı değil…
Kariyeri tercih edelim…
Allah’a yakın bana uzak ol…
Canlarım…
Aylardır…
Kemal Kılıçdaroğlu’nun…
“Karizma” hariç…
Diğer her bakımdan…
Erdoğan’dan üstün…
Erdoğan’dan 6 yaş daha büyük olduğu halde: Çok daha bakımlı…
Çok daha sağlıklı olduğunu söylüyorum…
★
Amacım:
“Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu olsun” demek değil…
Amacım…
Halka…
Karizmatik…
Ve…
Her girdiği seçimi kazanan lider arayışından vazgeçmemiz gerektiğini anlatmak…
★
Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemeyenlere bakıyorum gerekçeleri hep aynı: “Kemal Bey seçilemez…”.
★
Neden seçilemez?..
Kemal Bey için:
“Hırsız” diyebilir misin?..
Cevap:
“Diyemem…”.
★
Kemal Bey için:
“Çalar, çaldırır” diyebilir misin?..
Cevap:
“Diyemem…”.
★
Kemal Bey için:
“Dost düşman herkesle kavga eder” diyebilir misin?..
Cevap: “Diyemem…”.
★
Kemal Bey için:
“Eleştirilerimizi hazmedemez” diyebilir misin?..
Cevap:
“Diyemem…”.
★
Kemal Bey için:
“Yargıya müdahale eder” diyebilir misin?..
Cevap:
“Diyemem…”.
★
Kemal Bey için:
“Devleti yönetemez” diyebilir misin?..
Cevap:
“Diyemem…”.
★
O halde arkadaş…
Sen ülkeyi doğru yönetebilecek birisini değil…
Sen…
Çalan ama…
Seninle de paylaşan…
★
Dost ya da düşman herkesle kavga eden…
Yargıya müdahale edip, adaleti kendine meze yapan…
Ama…
Her gireceği seçimi kazanacak bir siyasi figür istiyorsun…
★
Sen işine bak torunum…
Allah’a yakın…
Bana uzak ol…
Halen sürünüyor…
Hâlâ:
“Kan emici emperyalizm…”.
Ve…
“Emperyalist sömürgeciler” edebiyatı yapanlara saygısızlık etmek istemem…
Ama…
Şu sorduğum soruya da cevap isterim…
★
Vatandaşı…
Ve yerlisi oldukları ülkenin sömürüldüğünü anlatabilmek için:
“Ey emperyalistler halkımı sömüremezsin” diye çığlık atanların ülkeleri…
1980’den itibaren bağımsızlıklarını kazandılar…
★
Mademki emperyalistler tarafından sömürüldükleri için fakirdiler…
Son kırk yıldır neden halen fakirler?..
★
Erdoğan ve siyasal İslâm da neredeyse 60 yıldır:
“Batı bizi sömürüyor… Onlar ortak biz Pazar” diyerek siyaset yapıyor…
Ve…
Bu zihniyet…
Bu siyasi yapı…
Son 20 yıldır ülkemizi yönetiyor…
★
Peki…
Neden yine fakiriz?..
İşin kötüsü…
Artık orta direğimiz de yok?..
★
Canlarım…
Afrika’nın siyasetçileri emperyalizme değil…
Halklarını kendileri değil de…
Yabancılar sömürdüğü için isyan ediyorlardı…
★
Son 40 yıldır ise…
Kendi halklarını kendileri sömürüyor…
Ve o nedenle halkları halen: Sürünüyor…