Karısını ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Sarıyer’de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin’i öldürüp intihar etti.

Olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok’ta saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin’i pompalı tüfekle vurdu. Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti. S. Şahin’in eşi ve Erdal Şahin’in kayınpederi Mehmet Şahin eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Şahin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi.

Öte yandan Mehmet Şahin’in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(DHA)