Karda eğleneyim derken sakat kalmayın

Son yılların en sert kışını geçiren Denizli’de, kar ve buzla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Eğlenmek veya zorunluktan dolayı sokağa çıkanların ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çeken Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, kalıcı sakatlıklara neden olabilen burkulmaların önüne penguen yürüyüşüyle geçilebileceğini belirtti.

Ülke genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, birçok olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Uzun yıllar sonra ağır kış koşullarıyla karşı karşıya kalan Denizli’de, kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yollar buzla kaplandı. Geciken karın özlemiyle eğlenmek için veya iş yaşamı gereği dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların yaşadığı burkulma vakalarında da gözle görülür bir artış yaşandı. Ciddi sakatlanmalara yol açabilen kazalara karşı karşıya kalanlar, hastanelerin yolunu tuttu.

Gizli buzlanmaya bağlı olarak artan düşme ve burkulma vakaları sonrası uyarılarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, kalıcı sakatlıkların önüne geçilebilmesi için tavsiyelerde bulundu. Burkulmaların çok basite alınmaması gerektiğini belirten Dr. Kaçıra, dengenin korunması noktasında dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Ayak bileğindeki bağların yaralanmasını insanlar çok basit bir durum olarak görüyor”

Kalıcı sakatlıklardan korunmak için penguen yürüyüşünün öneminden bahseden Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, “Son günlerde yaşadığımız soğuk havalar ciddi karlanma ve buzlanmaya sebep oluyor. Özellikle kaldırımda oluşan buzlanma vatandaşların kayıp yaralanmasına sebep oluyor. Son günlerde kayma nedeniyle ayak burkulma şikayetleriyle karşılaşmaya başladık. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Ayak bileği yaralanmalarını çok basitte almamak gerekiyor. Sıklıkla gördüğümüz şey. Ayak bileğindeki bağların yaralanmasını insanlar çok basit bir durum olarak görüyor. Burkulma görüp erteleyebiliyor. Basit bir bağ yaralanması düzgün tedavi edilmediğinde ilerleyen dönemlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Yaralanmaların ciddi alınıp uzman hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Önemli olan bu soğuk havalarda ayak bileğini koruyacak ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Buna rağmen eğer ayak bileklerinde herhangi bir burkulma olursa o bölgeyi sabit tutup en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması doğru olur. Kaygan zeminde yürürken elleri cebimizde tutarken dengemizi korumakta zorlanırız. Bu yüzden ayak burkulmalarının yaşanmaması için ellerimiz yana açarak penguen yürüyüşü yaparsak yaralanmaların önüne geçmiş oluruz” dedi.

(İHA)