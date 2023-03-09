Karasu Belediyesi zabıta memuru alıyor
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Karasu Belediyesi zabıta memuru alıyor

Karasu Belediyesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Karasu Belediyesi zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

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