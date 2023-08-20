Karaoğlan böyle istedi

Trabzon Avrupa’da 4 maç yapmış kendinden daha hazır Galatasaray karşısında sahaya çıktı. Trabzon ligin ilk haftasındaki 11’inden sakatlanan Visca’nın yerine Bardhi ile maça başladı. Umut daha maçın başında önünden geçen topa sol ayak yerine sağ ayağını uzatsaydı, Trabzon maça önde başlayacaktı.

Hakem Atilla Karaoğlan Galatasaray lehine korner olan topa aut vermesiyle başlayan tepkiler sonrası maçın kontrolünü elinden kaçırdı. Benzer pozisyonlarda farklı kararlarıyla futbolcuların da tepkisi ile karşılaştı. İlk yarıda sadece çaldığı faul sayısı 14’ü buldu. Galatasaray’ın Yugoslav faullerinde kart çıkarmadıkça futbolcuları sertliğe itti. Trezeguet’nin kaburgalarına atılan dirsekle sakatlanmasına faul bile çalmadı. Sahaya çıkmayan kartlar kulübeye çıktı. Galatasaray’ın ön alan baskısında kazandığı top öncesi VAR’da Bakasetas’a yapılan faulü es geçti. Skor ne olursa olsun bu hakem yönetimine karşın Trabzon çok iyi mücadele etti.