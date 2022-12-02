Karanlığın tetikçileri!

Onlar her zaman var oldular, bundan böyle de var olacaklar!..

Yandaş tetikçilerden söz ediyorum; iktidarların, güç sahiplerinin, para babalarının eteklerinde dolaşan, verilen talimatları “gazeteci”, “ yazar” gibi sıfatları kullanarak yerine getiren, ayak altından çekilmesi gereken, yazılarıyla, haberleriyle bir takım çevreleri rahatsız eden kişi ve kurumları hedefe oturtan, en aşağılık iftiraları “su içermiş” gibi tereddütsüz kullanan “kararmış ruhlardır” onlar!..

Dediğim gibi, her dönemde var oldular; bir zengin sofrada siftinmek için en bayağı saldırıları yapmaktan çekinmeyen “minnacık” tetikçiler olduğu gibi, “örtülü ödenekten” beslenen, “başyazar”, “şair”, “oturaklı yazar” sıfatlarına haiz, ruhunu, kalemini en yüksek fiyata pazarlayanlar da vardı doğal olarak!..

O kadar uzağa gitmeye hiç gerek yok aslında; şu yaşadığımız süreçte bu tiplerin has örneklerine sıkça rastladık… Halen de, suretleri değişmiş olsa da “medya” denilen sirkin içinde görev yapmayı sürdürüyorlar!..

Mesela, Ergenekon, Balyoz ve uzantısı kumpaslarda yer alanları hemen anımsarsınız; elinde bavulla FETÖ savcılarının kapılarında poz veren bir tanesi vardı ve adı “Bavulcu” olarak kalmıştı. Görevini gayet büyük bir başarıyla yerine getirmesine rağmen geride bırakıldı; şimdi bir çok insanın gönderilmesine aracılık ettiği Silivri zindanında geçiriyor günlerini…

–Adeta hiç yokmuş, var olmamış gibi, unutuldu gitti!..

Gözden düşenler, buharlaşanlar ve yırtanlar!..



Diğerlerine gelince…

Sırf bu kumpaslar için kurulmuş olan ve “The Taraf” diye bilinen gazetenin paydaşlarından bir bölümü “nedamet getirdi”, bazıları “Kullanışlı aptallarmışız” diyerek itiraflarda bulundu…

O dönemde FETÖ’cü polis şeflerinden aldıkları baştan sona yalanla dolu “belgeleri” kitap yazmış gibi yaparak yurtseverleri infaz eden, gazete kılıklı paçavralarda manşet yapanların önemli bölümü ise yurtdışına kaçtı!..

Bu döneme bir AKP ileri geleninin taktığı sıfatla “paydaş” olarak geçen anlı şanlı liberallerin de yine önemli bir bölümü yurtdışına tüydü.

Ne isimleri ne de cisimleri yok ortada, adeta buharlaştılar!

Yalnızca The Taraf’ın genel yayın yönetmeni bir süre hapisteydi, şu sıralar sesi soluğu duyulmuyor. Onun yardımcısı olan hanımefendi ise görevini tamamlayıp, ABD’de kikocasının yanına döndü zannımca!

Bir de dönenler var tabii; dün eteğinden ayrılmadıkları, her fırsatta övgüler düzdükleri, önünde neredeyse secdeye yattıkları Fetullah’a hakaretler savuran, küfürler yağdıran “ruhu kapkara” tetikçi tayfasından söz ediyorum…

–Onlar şimdilerde sığındıkları yeni kapıların önünde verilen talimatları, emirleri yerine getiriyorlar!..

Kısacası, “Yeni Türkiye medyasının rüzgar güllerine” sakın aldanmayın, bir an için bile bu gibileri “gazeteci” sıfatıyla anmayın…

Güçlünün yanında olmak çok mühimdir!

Geçmişinde faşizmin karasına iyice bulaşıp, bugün Yeni Dünya Düzeni’nin silahşorluğuna soyunanlar…

Yıllarca “solculuk” oynayıp, bugün yükselen değer olarak gördükleri “neo liberalizm”in kucağına oturmakta hiçbir sakınca görmeyenler…

Dünün dincileri, bugünün takiyyecileri… Dönekler… Ruhunu ve kalemini kiralayanlar…

Kısacası, çıkarları için her renge bürünebilen işbirlikçiler…

Sağcılığın “liberal” etiketli “mandacı-işbirlikçi” aşaması tabii ki en vahimlerinden biridir.

Sonradan olma sağcılar sayesinde büyük etkinlik kazanan bu aşamada ilkeler, etik değerler, yurttaşlık, aidiyet duygusu gibi kavramlar tamamen iflas etmiştir.

Mazlumdan yana olmak tiksindirici biçimde köylülük olarak algılanır.

Emekten, eşitlikten, hukukun üstünlüğünden, savaş karşıtlığından söz edenler ise bu kafaya göre “loser-kaybeden” kültürünün üyeleri olarak kalmaya mahkumdur!..

–Bu kafa iktidarın uzağında kalmaya dayanamaz, ölür!..

Her ne şart altında ya da hangi milliyetten olursa olsun gücü temsil edenin yakınında bulunmak yaşam nedenidir.

Bu yüzden muhalif olmak nedir, karşı çıkmak nedir, terk edilemez değerler uğruna savaşmak nedir hiçbir zaman anlayamaz.

Öğrenmek de istemez!..

Bunun üzerine bir de “cepsel avanta vaziyetleri” eklendiği zaman kişinin sağdan sola doğru yol alması neredeyse olanaksızlaşır!.

–Onlar, bu ülkede var olan bütün güzelliklere, iyiliklere düşman kapkara ruhlu tetikçilerdir!..