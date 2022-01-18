Karamollaoğlu ‘teşekkür’ listesi yayınladı! Bahçeli yer almadı
Yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, tedavi sürecinde kendisini arayan ve ziyarete gelenlerin isimlerini paylaşarak hepsine tek tek teşekkür etti. Karamollaoğlu’nun yayımladığı listede, TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi parti içerisinde sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür edilmedi.
Covid-19’a yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Ocak günü hastaneden taburcu olmuş ve evde istirahate devam edeceğini açıklamıştı. Saadet Partisi lideri, bugün bir sosyal medya paylaşımında bulunarak tedavi sürecinde kendisini arayan, ziyaretine gelenlerin bir listesini yayımladı.
Karamollaoğlu, “Tedavi sürecim boyunca; arayan, mesaj gönderen, hastaneye kadar ziyaretime gelen siyasi parti genel başkanlarına, bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, STK temsilcilerine, teşkilat mensuplarımıza ve aziz milletimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
LİSTEDE BAHÇELİ YER ALMIYOR
Karamollaoğlu’nun paylaştığı listede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yer almadığı görüldü.
İşte Karamollaoğlu’nun listesinde teşekkür ettiği isimler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır
İran Büyükelçisi Muhammed Ferazmend
İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek
TÜSİAD Genel Başkanı Simone Kaslowski
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
Listede ayrıca ismi verilmeyen milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri, vatandaşlar, teşkilat mensupları ile Başhekimler Dr. Aziz Ahmet Sürel ve Doç. Dr. İhsan Ateş’e de teşekkür edildi.