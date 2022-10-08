Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir.

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