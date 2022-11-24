Karakoldaki uyuşturucular kayboldu, polis fareleri suçladı

Hindistan’da polis, karakollarda tutulan uyuşturucu maddenin yaklaşık 200 kilogramının “ortadan kaybolmasıyla” ilgili fare leri suçladı.

BBC’nin haberine göre, Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir hakim, uyuşturucu kaçakçılığı davalarında delil olarak gösterilmesi için karakollarda saklanması talep edilen esrarın yaklaşık 200 kilogramını fare lerin “yediğini” ifade etti.

Hakim Sanjay Chaudhary, bir duruşmada polisten kanıt olarak ele geçirilen esrarı göstermesi istendiğinde, fare lerin uyuşturucuyu “yok ettiği” cevabının alındığını aktardı.

Chaudhary, uyuşturucu satıcılarından ele geçirilen yaklaşık 700 kilogram esrarın Mathura bölgesindeki polis karakollarında tutulduğunu kaydetti.

Esrarın “ fare istilası tehlikesi altında olduğunu” söyleyen Chaudhary, karakollarda tutulan esrarın 200 kilogramının fare ler tarafından yok edildiğini belirtti.