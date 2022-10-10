Karagümrük’ten futbol dersi

Fenerbahçe, AEK Larnaka maçı kadrosunu pek bozmadan çıktı sahaya. Jorge Jesus’un rotasyona dayalı oyuncu değişikliği olmayınca Szalai ve Henrique’nin yorgunlukları bariz belli oluyordu… Yenilen gollerde Szalai’nin hataları, Henrique’nin hamlede ağır kalmaları etkili oldu. Tabii bir de Altay’ın her gelen topu ağlarından çıkarması vardı!

Teknik Direktör Jorge Jesus rakibe göre oynatmıyor. Takımına bir oyun standardı oturtmuş hemen her maçta kendi oyununu oynayıp rakibine kabul ettirmeye çalışıyor. Bu sistemde de genelde başarılı oluyor ancak dün akşam Karagümrük, Fenerbahçe’ye büyük bir sürpriz yaptı.

Savunmada basit hatalarla kalelerinde goller görseler de defanstan hücuma çıkarken akıllı oynayıp Fenerbahçe savunmasını da hataya zorladılar, bunun karşılığını da 4 gol atarak aldılar. Fenerbahçe 3-3 berabere kaldığı Ümraniye’den sonra çok kolay kazanacağı düşünülen Karagümrük’ten de 4 gol yiyerek savunma zafiyetini gösterdi. Karagümrük ligdeki diğer takımlara da Fenerbahçe’ye karşı nasıl oynanması gerektiğinin dersini verdi.

Fenerbahçe tam kaçan 2 puana üzülürken sahneye bir kez daha Kadıköy golcüsü Batshuayi çıktı. Uzatmada attığı golle, hocası Jesus’u da büyük eleştirilerden kurtardı.