Karadeniz’de gemi battı: Can kayıpları var

Bartın’da, kötü hava şartları nedeniyle kıyıya yanaşan kuru yük gemisi batarken ikiye bölündü. Geminin 12 personeli ise filikalara binerek ve can yelekleriyle denize atladı. Filikalar ve denize atlayanlar şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenirken, 6 kişi kurtarıldı, ölen 2 kişi ise bota alındı. 4 denizciyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Gürcistan’ın Poti Limanı’ndan yük alarak Bulgaristan’a giden Palau bandıralı Artvin isimli kuru yük gemisi bugün sabah saatlerinde kötü hava şartları nedeniyle Bartın İnkum açıklarına sığındı. Gemi saat 12.20 sularında bir anda batmaya başladı ve ikiye bölündü.

Geminin 12 personeli filikalara binmeye çalışırken, bazıları da can yelekleriyle denize atladı. Geminin battığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirilirken, batan geminin yakınında bulunan gemilerin de kurtarma çalışmalarına katılması istenildi. Ancak şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle gemiye yanaşılamadı. Dalgalar, Sahil Güvenlik botunun üzerini aştı.

Bunun üzerine Deniz Kuvvetlerinden yardım istendi. Bölgeye Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden bir firkateyn hareket etti. Helikopter de istenirken, kötü hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına katılamadı. Batan geminin personelinin bulunduğu 2 filika ve denize atlayanların Güzelcehisar sahiline sürüklendiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu 2’si Rus, 10’u Ukrayna uyruklu 12 personelden 6’sı kurtarılırken, ölen 2 kişinin ise cesedi Sahil Güvenlik botuna alındı. 4 kişinin kurtarılması için ise çalışmalar devam ediyor.

Bölgede kurtarma çalışmalarını takip ederek, ekipleri yönlendiren Bartın Valisi Sinan Güner, batan Artvin isimli geminin Palau bandıralı olduğunu açıkladı.

Geminin kötü hava şartlarından kaçmak için bölgeye sığındığını belirten Vali Güner, “Limanımıza gelmek üzere hareket etmiş bize beyan edilmiş bir gemi değil. Bu gemi bu kötü hava şartlarından kaçmak için sığınmış. Geminin adı Arvin, Palau bayraklı. Kalkış limanı Poti Gürcistan. Varış limanı Bulgaristan. Kuru yük gemisi, 114 metreye, 14 metre boyu ve eninde bir gemi” dedi.

6 KİŞİ KURTARILDI

Bartın Valiliği tarafından ise şu açıklama yapıldı:

17 Ocak tarihinde Saat 12.20 sıralarında Arvin isimli Palau bandıralı kuru yük gemisi kötü hava şartları nedeniyle ilimiz sınırlarında İnkumu açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmıştır. Gemide bulunan 10 Ukrayna 2 Rus uyruklu olduğu öğrenilen 12 gemi personelini kurtarma çalışmaları, karadan ve denizden çok kötü hava şartlarına rağmen devam etmektedir. Şu ana kadar Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bot tarafından 6 kişi sağ, olarak denizden çıkarılmıştır. Diğerlerinin aranmasına devam edilmektedir.

PALAU BİR OKYANUSYA ÜLKESİDİR

Palau ya da resmî adı ile Palau Cumhuriyeti, bir Okyanusya ülkesidir. Papua Yeni Gine’nin kuzeyindedir. 1994 yılında ABD himayesinden çıkmıştır. Yerli halk dilinde adı ‘Belau’dur. Büyük Okyanus’un güneyinde bulunmaktadır. Cumhuriyet toplam 250 adadan oluşmaktadır. (DHA)