Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Başvurular Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

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