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Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan; TIR hasar gördü

Artvin’in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen heyelanda uluslararası taşımacılık yapan bir TIR hasar gördü. Heyelan anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Heyelan sabah saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıkış için bekleyen uluslararası taşımacılık yapan TIR’ların bulunduğu park alanına, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir TIR’da hasar oluştu. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmadı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı Esenkıyı Tüneli güvenlik kameralarına yansıdı.

Hopa ilçesi Esenkıyı Köyü mevkinde 1 Temmuz’da meydana gelen heyelanda 1 TIR sürücüsü hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmış, park halindeki 3 TIR’da hasar oluşmuştu. (DHA)

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Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan; TIR hasar gördü
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