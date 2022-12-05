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Karabük’te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Karabük’te halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

İl merkezinden Safranbolu ilçesi istikametine yolcu taşıyan Hakan Ö’nün kullandığı 78 M 0146 plakalı minibüs, çevre yolunda önünde seyreden Şafak D. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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Karabük’te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
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