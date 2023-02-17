Karabağlar Belediyesi’nin ilk başkanı hayatını kaybetti

İzmir Karabağlar Belediyesi’nin ilk başkanı CHP’li Sıtkı Kürüm 70 yaşında hayatını kaybetti.

2009-2014 yılları arasında Karabağlar Belediyesi kurucu belediye başkanlığını yapan CHP’li Sıtkı Kürüm’ün hayatını kaybettiğini Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Başkan Muhittin Selvitopu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “2009-2014 dönemi Karabağlar Belediye Başkanı, Karabağlar’da büyük emeği olan Kasım Sıtkı Kürüm’ün vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Kürüm için bugün saat 14.30’da Karabağlar Belediyesi’nde tören düzenlenecek. Kürüm, ikindi vakti Narlıdere Şehitlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

SITKI KÜRÜM KİMDİR?

1953 yılında doğan Sıtkı Kürüm, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu. Siyasi yaşamına 1973 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi’nde çeşitli görevler üstlenerek başlayan Kürüm, 2002 yılında Konak İlçe Başkanı seçildi ve üç dönem bu görevi sürdürdü. Kürüm, 2004 yerel seçimlerinde Konak Belediyesi Meclis Grup Başkanlığı görevini de yaptı. Kürüm, 2009 yılında CHP’den Karabağlar Belediye Başkanı olarak seçilmişti. (ANKA)