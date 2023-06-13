Kara para aklayanlara 5 ilde operasyon: 23 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucudan elde edilen paraları akladığı öne sürülen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken 100 milyon liradan fazla para, altın kaplama tabanca, özel tasarım saat ve mücevher ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucudan elde edilen paraları aklayanlara yönelik yürüttükleri 2 yıllık çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Muğla, Antalya, Ankara ve Aydında eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Lüks dairelere yapılan operasyonlarda özel harekat ekipleri de görev aldı. Operasyon kapsamında Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan şebekenin, Türkiye’de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu.

Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirildi. Evlerde ele geçirilen eşyalar arasında içi para dolu bir bavul, altın kaplamalı tabancalar, dünyaca ünlü markalardan kol saatleri de yer aldı. (DHA)