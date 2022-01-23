Kara kışta ateşten gece!

Küme düşme hattının 4 puan önünde korku tüneline giren Galatasaray, son 4 haftada 6 puan yitiren lider Trabzonspor’u konuk edecek. Üç puanın değeri çok büyük…

Aslantepe’de çok ama çok farklı bir maç bizleri bekliyor… Süper Lig’de aldığı 22 şampiyonlukla en başarılı takım konumundaki Galatasaray, şu an itibariyle düşme hattının sadece 4 puan üstünde. Rakip ise lider Trabzonspor…

Saat 19.00’da ASY Nef Stadı’nda oynanacak mücadelenin anlam ve değeri büyük… Galatasaray, küme düşme korkusu yaşamamak için mutlaka puan almak zorunda. Son 4 haftada 6 puan kaybederek duraklama dönemine giren Trabzonspor da zirvede farkı korumak için olası bir puan kaybı yaşamak istemiyor.

Aslan’da Muslera, Diagne ve Alpaslan sakatlık, Mostafa da milli takımda olduğu için yok. Feghouli’nun durumu ise şüpheli. Fırtına’da ise milli takımdaki Kouassi, cezalılar Hüseyin ile Yusuf ve sakatlıkları süren Abdülkadir, Trondsen, Koita yok.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Morutan, Barış, Alper, Halil

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz (İsmail), Dorukhan, Berat (Hamsik), Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius