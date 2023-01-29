Kar yağdı: Palandöken şenlendi

Son 52 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı Türkiye’de bundan en çok etkilenen yerlerden biri de kayak merkezleri oldu. Kuraklık nedeniyle geçen yıldan saklanan kar ve suni kar ile kayak sezonunun başlatıldığı Palandöken’de kar yağışı sevinçle karşılandı. Yarıyıl tatilinin de başlamasıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen kayakseverler, pistleri doldurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 52 yılın en sıcak aralık ayının yaşandığını, yağışların ciddi oranda azaldığını açıkladı.

Kuraklıktan en çok etkilenin yerlerden biri de kayak merkezleri oldu. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’de, kuraklığa rağmen geçen sezondan saklanan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü saatlerde yapılan suni kar ile 12 Aralık’ta sezonu açıldı.

Pistlerde karın bol olmaması, kayak merkezine ilgiyi azalttı. Palandöken’de yarıyıl tatiliyle başlayan ve 2 gündür etkili olan kar yağışı, kayakseverler tarafından sevinçle karşılandı.

Havalimanına 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otellerde doluluk oranı, yağan kar ve yarıyıl tatili ile yüzde 80’lere ulaştı. En uzunu 14 kilometre olan 27 pistten aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken’de kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayabiliyor.

Karnelerini aldıktan sonra Türkiye’nin dört bir tarafından aileleriyle Palandöken’e gelen çocuklar ise kayak pistlerinde tatilin keyfini çıkardı.

Siirt’ten Palandöken’e ailesiyle geldiğini söyleyen Zeynep Gül (12), “Karı çok özlemiştim. Burada kızakla kayıyorum. Tatil çok güzel geçiyor” dedi.

(DHA)