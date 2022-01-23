Kar kuvvetini artırıyor! Soğuk hava dalgası ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde uyardığı kar yağışı birkaç gündür kendini göstermeye başladı. Dün gece saatlerinde İstanbul’da kuvvetini artıran yağış kenti beyaza bürüdü. Karlı hava dalgasının en az 4 gün daha sürmesi bekleniyor.

Soğuk ve karlı hava tüm yurdu sardı ve birçok şehirde beyaz örtü oluştu. Küresel tahmin sistemlerine ve Meteoroloji’nin verilerine göre soğuk hava dalgası bir süre daha etkisini sürdürecek. İstanbul’da çarşamba günü dahil olmak üzere perşembe gününe kadar sürmesi beklenen kar yağışı yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar devam edecek.

TÜM YURTTA KAR KENDİNİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz’in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.