Kapısını 8 saniyede açtıkları iş yerinden 50 bin liralık kıyafet çaldılar

Kütahya’da, giyim mağazasının kapısını 8 saniyede açarak içeri giren 3 şüpheli, 50 bin liralık kıyafet çaldı. Polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan, yaşı 18’den küçük 3 şüpheli de tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’ndeki giyim mağazasından 6 Martta hırsızlık yapıldı. Sabah iş yerini açmak için gelen mağaza sahibi, yaklaşık 50 bin liralık kıyafetin çalındığı fark ederek polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yapılan incelemede 3 hırsızlık şüphelisinin, mağaza kapısını 8 saniyede açarak içeri girdiğini ve 50 bin lira değerinde kıyafet çalarak kaçtığını tespit etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında hırsızlık şüphelilerinin O.U.Ç. (16), E.Y. (16) ve P.T. (17) olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin, iş yerine girdiği ve kıyafetleri taşıdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca Fuat Paşa Mahallesi’ndeki mobilya dükkanından da 4 el aleti çaldığı ortaya çıktı.

Çalıntı malzemeyi satın aldığı belirlenen iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 3 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)