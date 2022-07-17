Kapıkule’de ‘gurbetçi’ rekoru kırıldı

Avrupa’da yaşayan gurbetçiler, yaz tatili dönemi ile birlikte Edirne’deki sınır kapılarından Türkiye’ye gelmeye başladı. Gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Gurbetçiler, Türkiye tarafında sıkıntı yaşamadıklarını ancak Bulgaristan ile Sırbistan’daki geçişlerin sorunlu olduğunu dile getirdi. Edirne Valiliği de son 24 saatte Kapıkule’de rekor araç ve yolcu girişi yaşandığını açıkladı. Buna göre, 16 Temmuz 2022’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 8 bin 358 araç geçti ve 35 bin 887 yolcu giriş işlemi yaptırdı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yoğunluğu azaltmak için hem peron hem de personel sayısını arttırdı.

CİĞER VE BADEM EZMESİYLE KARŞILAMA

Edirne’deki esnaf gurbetçileri de unutmadı, Kapıkule’de sazlı-sözlü, ciğerli ve badem ezmeli karşılama yapıldı. Kapıkulu’deki karşılama etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini belirten esnaf Bahri Dinar, “Bugün gurbet ile sılanın buluştuğu yerde, Kapıkule’deyiz. Burada gurbetten gelen misafirlerimiz var, ana vatanlarına kavuşuyorlar, biz de onlarla birlikte o heyecana ortak oluyoruz.

Kendilerine de Edirne’ye özgü tava ciğer ve badem ezmesiyle ‘Hoş Geldiniz’ diyoruz. Müzik de olmazsa olmazımız, müzikle en güzel şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Bu artık bizim bir geleneğimiz haline geldi. Aşağı yukarı 9 yıl oldu, bu şekilde Kapıkule’ye gelip, misafirlerimizi karşılıyoruz ve en iyi ikramlarımızı yapıyoruz” dedi.

Esnaf Arif Meriç de “Bugün gelen gurbetçilerimizi hem tatlandırıyoruz hem de tuzlandırıyoruz. Bir tarafta ciğerimiz, bir tarafta badem ezmemiz, bir de özlemimiz var. Yıllardan beri bunu hep yapıyoruz. Amacımız; kardeşlerimizi güzel şekilde karşılamak. Alın teriyle ülkelerine gelmişler, tek isteğimiz; Allah’ın rızasıdır” diye konuştu.

‘AİLEMİZE KAVUŞACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ’

Hollanda’nın Amsterdam şehrinden gelen Kadir Doğan müzik, ciğer ve tatlı eşliğinde karşılanmanın kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Doğan, “Sonunda Türkiye’ye ulaştık, duygularımız anlatılmaz, yaşanması lazım. Böyle karşılanınca çok duygulandık. Yollar biraz kalabalıktı. Halen yolda gelenler var, akın akın geliyoruz” dedi.

İsveç’ten gelen Mehmet Kale ise ailelerine kavuşacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek “Yolculuğumuz çok iyiydi, pek sıkıntı yaşamadık. Vatana gelmek çok güzel, duygularımızı anlatmak çok zor. Ailemize kavuşacağımız için çok heyecanlıyız” diye konuştu. (DHA)