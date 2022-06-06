HEP.

Halkın Emek Partisi.

7 Haziran 1990’da kuruldu.

Parti kongresinde PKK bayrakları açılması üzerine dava açıldı.

14 Eylül 1993’te kapatıldı.

★★★

Yerine zaten ÖZDEP kurulmuştu.

Özgürlük ve Demokrasi Partisi

1992’de…

Hülle yapıldığı ve HEP’lilerin oraya geçtiğinden hareketle ÖZDEP hakkında da dava açıldı.

23 Kasım 1993’de ÖZDEP kapatıldı.

★★★

Bu kez DEP kuruldu.

Demokrasi Partisi…

Tarih 7 Mayıs 1993…

Genel Başkan Yaşar Kaya’nın konuşmaları ve Barışa Çağrı metinleri gerekçe gösterilerek kapatma davası açıldı.

16 Haziran 1994’te DEP kapatıldı.

★★★

DEP’in kapatılması ihtimali belirince yedek parti hemen kurulmuştu.

HADEP.

Halkın Demokrasi Partisi…

Genel Başkan bu defa Murat Bozlak’tı.

11 Mayıs 1994’de kuruldu.

16 Mayıs 1994’de kapatıldı.

Tam 35 gün faaliyette kaldı.

★★★

Bu kez DEHAP kuruldu.

Demokratik Halk Partisi.

24 Ekim 1997’de…

Kurulur kurulmaz bir deklarasyon yayınladılar.

Yargıtay Başsavcısı o yıllarda Sabih Kanadoğlu’ydu.

Yasadışı bir örgütün odağı olduğu gerekçesiyle kapatma davası açtı.

DEHAP 2004’de kapatıldı.

★★★

Sonra DTP kuruldu.

11 Aralık 2009’da kapatıldı.

★★★

Sonra…

BDP kuruldu.

O kapatılmadı. Dönüştü.

Demokratik Bölgeler Partisi… Yani DBP oldu.

(Şu an mecliste. 1 milletvekili var. Yedek parti olarak bekliyor.)

★★★

Hali hazırda son parti HDP ise…

27 Ekim 2013’te Halkların Demokratik Partisi kuruldu.

Kapatma davası ise şu an Anayasa Mahkemesi’nde.

★★★

Meşhur armatür reklamındaki gibi oldu…

Aç Kapa… Aç Kapa…

Bölücülükle ve PKK’yla iltisakla suçlanan partilerin sekizincisi HDP.

★★★

Kapatma davlarında iki kelime çok önemlidir.

Aslında aynı anlamı taşırlar.

Mihrak ve Odak…

Hemen hemen bütün parti kapatma davalarında bu krikik sözcükler kullanılır.

“…bölücülüğün mihrakı olduğu…”

Veya…

“…bölücülük odağı olduğu tespit edildiğinden…”

★★★

Sebebi şudur.

Her ne kadar partiler yetkili kurullarca yönetilseler de suçlar şahsilik barındırır.

Yani… Son örnek…

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel…

PKK’lı bir teröristle ve terör kampında fotoğrafları çıktığında suçu bireyseldi. Zaten o yüzden milletvekilliği düşürüldü.

Ama bu durum partiyi bağlar mı?

Hah… İşte tam da bu noktada yüksek yargının şöyle bir içtihatı oluşmuş.

Eğer bir partide ısrarla aynı ve benzer suçlar işleniyorsa…

Parti yönetimi bu suçlara yönelik parti içinde bir disiplin soruşturması başlatmıyorsa.

Bu suç ve fiiller giderek parti söylemi/eylemi haline dönüşmüşse…

O zaman bu parti ‘odak’ olmuş diyorlar.

★★★

Şimdi Anayasa mahkemesi karar verecek…

Bölücülük odağı mı değil mi?

Eğer öyleyse…

HDP kapatılan 8. Partileri olacak.

Peki ya sonra…?

Aç kapa devam mı edecek…?

Yedekte bekleyen partiyle mi yoksa yepyeni bir partiyle mi yollarına devam edecekler?

Rivayetler muhtelif…

Kimi diyor TİP’ten girecekler… Kimi ise yeni bir parti kurulur diyor.

★★★

Kapatılması için Yargıtay’dan önce harekete geçen ve dosya hazırlayan MHP’nin kurmayları bir daha böyle bir şey olmasının önüne geçilmeli diyorlar.

İyi de nasıl?

Siyasi yasağı olmayan birinin parti kurucusu olmasının önüne nasıl geçilecek?

Ya da… Partinin kuruluşuna nasıl engel olunacak?

★★★

Türkiye bu davayla tam bir yol kavşağında.

HDP davasının sonucu, siyasetimizde tüm paradigmayı alt üst edebilir.

Hem yaklaşan 2023 seçimlerinde aritmetik değişebilir.

Hem de ‘aç kapa’ ezberi bozulup başka bir evreye geçilebilir.

★★★

Biz tam ittifakın adayı kim olacak sorusuyla meşgulken…