Kapalıçarşı’da operasyon: 20 milyon TL’lik elmas ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tarihi Kapalıçarşı’da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan 2 parça halinde 61,38 karat ham kaçak elmas ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişinin ise savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin, tarihi Kapalıçarşı’da kaçak elmas satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alınan istihbarat üzerine 12 Nisan’da geniş çaplı çalışma gerçekleştiren ve çarşı çevresinde takip başlatan polis, ilk olarak işlenmemiş ham elması satacaklarından şüphelenilen Suriye uyruklu M.M.D. ve M.F.M. ile bu elması alacak olan işyeri sahibi M.A. ve A.A. adlı 4 Suriyeliyi tespit etti.

Polis ekipleri bölgede sivil kıyafetle müşteri kılığında dolaşarak çarşı çevresinde tedbir alarak, kuşkulu davranışlarda bulunan alıcı ve satıcı durumundaki 4 kişiyi takibe aldı. Bu şüphelileri takibe alan İstanbul Mali Şube Polisi, adım adım izledikleri şüphelilere yönelik işyerine baskın düzenledi. Operasyonda, 2 parça halinde 61,38 karat işlenmemiş elmas ele geçirildi. Polis ekiplerinin, pırlanta uzmanları ile yaptığı inceleme sonucunda ele geçirilen elmasın orijinal olduğu ve ön ekspertiz raporuna göre piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon doları bulduğu (20 milyon lira) öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği elmasın Afrika üzerinden önce Suriye’ye, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlendi.

Yakalanan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 4 Suriyeli, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartı ile salıverildi. (ANKA)