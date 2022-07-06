Kapalı devre sulama borusunda ceset bulundu
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Kapalı devre sulama borusunda ceset bulundu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, tarlalarını sulamak isteyen çiftçilerin tıkanıklık olduğu ihbarıyla, kapalı devre sulama borusunda erkek cesedi bulundu.

Güzelevler Mahallesinde tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler, toprağın altından geçen kapalı devre sulama borusunun tıkandığını fark etti. Durumun sulama birliğine bildirilmesiyle kanaldan boruya giden su kesildi. Ayak bileği boyunda su bulunan boruya giren görevli, çürümek üzere olan cesetle karşılaştı. Görevlilerin ihbarıyla aralarında dalgıçların da bulunduğu polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Boruya giren ekipler, cesedi iple güçlükle çıkarabildi.

Erkek cesedi, otopsi için morga götürüldü. Polis de hakkında kayıp ihbarı yapılan kişileri incelemeye aldı. Savcılık, soruşturma başlattı. (DHA)

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