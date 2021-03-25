Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırmayla satılacak

İngiltere’de müzayede evi Sotheby’s, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın portresinin de bulunduğu İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili çok sayıda eseri 31 Mart’ta açık artırmaya çıkaracak.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan müzayede evi Sotheby’s, “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonunu 31 Mart Çarşamba günü açık artırmayla satışa çıkaracağını duyurdu. İnternet üzerinden yapılacak açık artırma ile satışa sunulacak eserler arasında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi de yer alıyor. Sotheby’s müzayede evi, Sultan Süleyman portresinin fiyatının 170 bin dolara kadar çıkmasının beklendiğini belirtti.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 43 yaşındaki halini resmeden İtalyan ressam Cristofano Dell’in diğer eserlerinden farklı olarak söz konusu tabloyu demir levha üzerine çizdiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen açık arttırmada, Fatih Sultan Süleyman tablosunu 935 bin sterlin ödeyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın almıştı. (İHA)