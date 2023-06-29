Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı
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Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde, oluşabilecek dalgalar ve boğulma tehlikelerine karşı bugün denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün (29.06.2023) içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur denildi.

(DHA)

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Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı
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