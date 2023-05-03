Kandil yalanıyla yapılmak istenen ne?

Dün, iktidarın en güçlü gazetelerinden birinin web sitesinde şu haber yayımlandı:

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AK Parti iktidarında hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde nefes alamaz hale gelen terör örgütü PKK, 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama üstüne açıklama yapıyor.

Yok olmanın eşiğine gelen terör örgütü, umudunu Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağladı.

7’li koalisyona ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir terörist başından daha açık açık destek talebi geldi. Terör elebaşlarından Cemil Bayık, Erdoğan iktidarında kendilerinin bitme noktasına geldiğini itiraf etti. Bu seçimlerin önemine vurgu yapan Bayık bu nedenle Erdoğan hükümetinin 20 yıldır kendilerini vurmasının intikamını Kılıçdaroğlu iktidara gelirse alabileceklerini söyledi.

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Canlarım:

Bu haber…

Baştan sona yalan…

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Cemil Bayık’ın ne zaman yaptığı açıklanmayan kısa konuşmasının hiçbir yerinde:

“Erdoğan hükümetinin 20 yıldır bizi vurmasının intikamını Kılıçdaroğlu iktidara gelirse alabileceğiz” gibi bir cümle yok…

Kılıçdaroğlu’nun adı bile geçmediği gibi…

İma dahi edilmiyor…

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Peki ne oldu da iktidar gazete ve haber kanalları böyle bir yalan habere sarıldı?..

Bu konuda net bilgim yok, olamaz da…

Ama…

Bu yalan haberin arka plânıyla ilgili:

Tahminimi sizlerle paylaşabilirim…

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Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığını ilk turda engellemek için:

Muharrem İnce’yi görevlendirdi…

İlk başlarda bunu başarmış gibi görünse de…

Seçime doğru…

İnce’ye verileceği tahmin edilen oyların yeniden Kemal Bey’e yöneleceği görülünce:

“B plânı” hazırlandı…

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Bu plâna göre…

Apo devreye sokulacak:

“Erdoğan’ın kaybetmesi, buna karşılık Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi dağdaki gerilla için çok yararlı olacaktır” şeklinde bir açıklama yaptırılacaktı…

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Terörist başı…

Bu talebi kabul etmedi…

Bunun üzerine:

Aynı açıklamayı…

Kandil’den isteyebileceği söylendi…

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Mesaj Kandil’e gönderildi…

Cemil Bayık’ın yaptığı iddia edilen açıklama…

Örgüte yakın ANF haber ajanstan alıntılanmış gibi yapıldı…

Ve…

İktidarın en güçlü gazetesinde yayımlandı…

Üsküdar geçildi

Canlarım…

Artık bütün Türkiye biliyor ki…

Selahattin Demirtaş ile Kandil (Cemil Bayık) arasında çok büyük bir fikir ayrılığı var…

Kandil, terörün devamından…

Demirtaş ise silahların bırakılmasından yana…

Demirtaş:

Demokratik hukuk devletinin yeniden tesis edilmesini…

Parlamentoda alınacak kararlarla…

PKK terörünün bitirilmesini biliyor…

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Kandil ise…

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilir ve terör biterse…

Hem eleman gücünü…

Ve hem de…

Bütün gelir kaynaklarını kaybedeceğinin farkında…

O nedenle seçimi:

Erdoğan’ın kazanması için çalışıyor…

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Erdoğan’ın; Kemal Bey ve Millet İttifakı’nı:

Kandil ile iş birliği içinde göstermek istemesindeki amacın sebebi de biliniyor…

Ama kamuoyu bu yalanlara inanmıyor…

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Sözümün özü canlarım:

Atı alan Kemal Bey…

Üsküdar’ı geçti…

Yani…

Bundan sonra…

Erdoğan hangi kirli plânı devreye koyarsa koysun:

İşi bitti…

Yalan ve doğru

Canlarım…

Yalan yedi başlı bir yılandır…

Eğer:

Bütün başları ezilmezse…

Kalan tek başıyla yeniden bedenlenir…

Ve…

Meydanlarda zehir kusarak…

İnsanlığa dünyasını zindan eder…

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Yalan…

Hakikatin…

Gerçeğin…

Doğru bilginin:

Düşmanıdır…

Ve…

Cehalet:

Gerçeği değil…

Yalanı kabul etmeye hazırdır…

Ha gayret

Seçimlere 11 gün kaldı…

Eğer…

1000 seçmenden 6’sı:

İnce’ye oy vermekten vazgeçerse…

Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanıyor…

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Evet canlarım…

Bin seçmenden sadece altısı…

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Ben…

Bin seçmenden en az altısının…

Vicdanının sesini dinleyerek oyunu Kemal Bey’e vereceğinden eminim…

Emin olmadığım ise:

Muharrem İnce’nin nasıl olup da bu kadar:

“Vicdansız” davranabildiği…

Yuh yani

Mal ve hizmet ihracatımızı bir türlü arttıramıyoruz…

Ama…

Huzursuzluk…

Kargaşa…

Kavga…

Ve…

Kaos ihracında:

Acayip başarılıyız…

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Duymuşsunuzdur…

Fransa’nın sahil şehri Marsilya’da:

Erdoğan destekçileri ile karşıtları:

Birbirine girdi…

Polis…

Taraflara:

Biber gazı sıktı…

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İki tarafa da:

Yuh yani…

Utanın be… Utanın…

Balon haber

Magazin medyası…

Arzum Onan Aslantuğ – Mehmet Aslantuğ için bir kez daha:

“Boşanıyorlar!..” manşeti attı…

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Magazinciler…

Bu harika çifti…

27 yıldır her sene:

“Boşanıyorlar” haberiyle yordu…

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İnşallah bu son haberleri de 27 yıldır olduğu gibi:

Yalandır…

Balondur…

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Magazinciler 27 yıldır bu mükemmel çiftle ilgili yalan haber yapmaya doyamadılar…

Arzum-Mehmet Aslantuğ çifti ise 27 yıldır her sene…

En az bir kere bu yalan haberler için açıklama yapmaktan yoruldular…

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Ey magazinciler…

Yeter artık yahu…

Utanın be…

Babadan

Süleyman Soylu dedi ki:

“HÜDAPAR’la Hizbullah ilişkisini görmedim. 7 yıldır bakanım HÜDA PAR’ın karıştığı tek terör eylemi yok…”.

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Şaka gibi…

Ama şaka değil…

Soylu:

Aksinin doğru olduğunu bilse de…

Yanlışı savunuyor…

Çünkü:

Babadan siyasetçi…

Sorumlusu kim?

Erdoğan, IŞİD lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi’nin Türk istihbaratınca öldürüldüğünü açıkladı…

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Vedant Patel ise:

“Şu anda teyit edebileceğim bir şey değil” dedi…

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Seçime 12 gün kala…

IŞİD…

Liderlerinin öldürüldüğü iddiasıyla…

Ülkemizde terör yapar…

Ve…

Yüzlerce yurttaşımızı katlederse:

Ve…

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Kureyşi’nin öldürülmediği ortaya çıkarsa…

Katliamın sorumlusu kimdir?…

Günün doğrusu

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyon sorununun kısa vadede çözüme kavuşamayacağını söyledi.

Enflasyonun 5 yıldan önce “Sağlıklı bir şekilde tek haneye inmeyeceğini” söyleyen Aran:

“Bu enflasyonla biraz yaşamak durumunda kalacağız” dedi…