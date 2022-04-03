Kanberra Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alınacak
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Kanberra Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alınacak

Kanberra Büyükelçiliği tarafından yayınlanan ilana göre Kanberra Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C Kanberra Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 (bir) Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak. Sınav, Kanberra/Avustralya’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

Yazılı eleme sınavı 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da, 6 Moonah Place Yarralumla, ACT 2600 adresindeki T.C. Kanberra Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.

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Kanberra Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alınacak
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