Kanalizasyon suyu denize aktı

Silivri’de tıkandığı öne sürülen kanalizasyonun suyu denize aktı.

Denizde koku şikayeti artınca başlatılan inceleme sonrası İSKİ’den yapılan yazılı açıklamada ise, “Sahilde bulunan atıksu bacalarımızın üzerinin kumla örtülmesiyle hatlar dolmuş; sonuçta meydana gelen bu durum an itibarıyla ekipler tarafından düzeltilmektedir” denildi.

Silivri Sancaktepe Mahallesi’nde iddiaya göre, yaklaşık 2 senedir kanalizasyon suyu denize akıyor. Sahildeki kumların altında bulunan kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. Yüzeye çıkan bacaların boruları ise tıkandı. Durum böyle olunca atık sular denize akmaya başladı.

Yayılan koku, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız etmeye başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı çevre denetim ekipleri harekete geçti.

Çevreye kötü koku yayan kanalizasyon bacalarının içerisinden numune alınarak inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda denize akan lağım suyunun sağlığa tehlikesi, laboratuvar ortamındaki testlerden sonra belirlenecek. Öte yandan İSKİ’ye bağlı ekipler de alana gelerek, dolan hatların temizlemeye başladı.

(DHA)