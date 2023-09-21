Kanalda cesedi bulunan liseli Fevzettin, intihar etmiş

Şanlıurfa’da, kayıp olarak aranırken dün sulama kanalında cesedi bulunan lise öğrencisi Fevzettin Ayın (15) intihar ettiği anlaşıldı. Kanal kenarında bulunan cep telefonunda yapılan incelemede Ayın intihar edeceğini söyleyerek helallik istediği ses kaydı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi’nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Emirler Mahallesi’nde oturan 9’uncu sınıf öğrencisi Fevzettin Ay, 3 gün önce evden ayrıldı. Eve dönmeyen Ay’ın ailesi, çevrede yaptığı aramada kayıp çocuklarını bulamayınca jandarmaya başvurdu. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, bölgede geçen DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında Ayın telefon ve cüzdanını buldu. Fevzettin Ayın kanala düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar arama yaptı. Aramalarda Fevzettin Ayın cenazesine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, kanal kenarında bulunan cep telefonu incelemesinde Fevzettin Ayın ölmeden önce kayıt yaptığını tespit etti. Ayın kanal kenarında yaptığı kayıtta helallik isteyerek Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babam hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Hiçbir zaman babam beni öpmedi. Ben onu öpmedim. Böyle bir fırsatım olmadığı için çok şansızım. Hakkını helal etsin diyorum. Sonrasında kimsenin namusuna Allaha şükür el uzatmadık. Kimseye bir borcum yok, ölüm sebebim bir sıkıntı olduğundan değil dediği belirlendi.

Fevzettin Ay’ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

(DHA)