Kanada’da soykırım önergesini onayladı
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Kanada’da soykırım önergesini onayladı

Kanada’da, Çinin Uygurlara yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımlayan yasa onaylandı.

Kanada’da milletvekilleri, muhalefetteki Muhafazakar Parti tarafından Çin’in Sincan’daki Müslüman Uygurlara karşı uygulamalarını soykırım olarak tanımak için sunulan bağlayıcı olmayan önergeyi onayladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Marc Garneau, oylamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada “Keyfi gözaltı, siyasi yeniden eğitim, zorla çalıştırma, işkence ve zorla kısırlaştırma gibi Sincan’daki insan hakları ihlallerine ilişkin korkunç raporlardan derinden rahatsız olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.  (DHA)

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