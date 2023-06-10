Kanada Başbakanı Trudeau, Kiev’de

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukraynanın başkenti Kieve gelerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Zelenski, Kanada Başbakanı Trudeaunun ziyaretine ilişkin Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya ve heyetine Ukrayna’ya hoş geldiniz diyorum. Rusya’nın halkımıza boyun eğdirmek için gösterdiği tüm çabalara rağmen Ukraynalılar bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini sürdürüyor. Ve zaferimizde, tıpkı şu anda durduğumuz gibi, hayatı ve insanları savunma yolunda birlikte duracağız ifadelerini kullandı.

Başbakan Trudeau ise Kanada, Ukrayna ile birlik içinde. Rusya’nın acımasız savaşına karşı direnişlerini sürdüren Başkan Zelenski ve Ukrayna halkına olan bağlılığımı yeniden teyit etmek için Kiev’deyim açıklamasını yaptı. (DHA)