Kamyonetinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde park halindeki kamyonetinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü Musa Ertuğral (32), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Aydın Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 61 VT 832 plakalı kamyonetin içerisinde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün öldüğünü belirlendi. Jandarma ekipleri de araçta, 5 kurşun izi tespit etti.

Tabancayla saldırıya uğrayan evli ve 1 çocuk babası Ertuğralın cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

(DHA)