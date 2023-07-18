Kamyonetin kasasından 43 kaçak göçmen çıktı

Gaziantep’te polisin durdurduğu kamyonetin kasasında 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine, plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Üzeri branda ile örtülü kamyonetin kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenerek gözaltına alınan ismi açıklanmayan kamyonetteki 2 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)