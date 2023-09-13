Kamyon, yolcu indiren kamyonete çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Konya’da çiftlikte çalışan işçileri taşıyan ve yolcu indirmek için yolun sağında duran kamyonete, bu sırada arkalarından gelen kamyon çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonun karşı şeride geçip yoldan çıktığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Kaza sırasında yoldan geçen bir otomobil ise yola savrulan 2 kişinin cansız bedenin üzerinden geçti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Konya- Karaman karayolunun Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çurma ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi’ndeki çiftlikten evlerine dönmek üzere yola çıkan Ali Özer (45), yönetimindeki 42 LK 889 plakalı kamyonetle Kaşınhanı Mahallesine geldiğinde yanında oturan kuzeni Mehmet Ali Özer (33), eşi Ayşe Özer (28), kızları Zeliha Sena (4) ve 9 aylık Hiranur Özer’i indirmek için aracını yol kenarında durdurdu. Bu sırada çiftlikte yevmiyeli olarak çalışan ve kamyonetin kasasında bulunan Afganistan uyruklu Semsuddin Shams (22) ile soyadları henüz öğrenilemeyen Hayrullah ve Necip adındaki 3 işçi, aracın ön kısmına binmek için kasadan inerken, arkadan gelen Hasan Yavuz yönetimindeki 50 US 826 plakalı kamyon hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon, karşı şeride geçip, yaklaşık 50 metre engebeli arazide ilerledikten sonra durabildi.

Kazada, kamyonetin kasasından inmeye çalışan Afganistan uyruklu işçilerden Semsuddin Shams ve Hayrullah olay yerinde hayatını kaybetti. Necip adlı diğer işçi ile kamyonet sürücüsü Ali Özer, kuzeni Mehmet Ali Özer, eşi Ayşe, kızları Zeliha Sena ve Hiranur Özer ile kamyon sürücü Hasan Yavuz yaralandı.

OTOMOBİL 2 KAZAZEDENİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza sırasında yoldan geçen Halim Oğuz yönetimindeki EM 406 ZE Fransa plakalı otomobil ise yola savrularak hayatını kaybeden Afgan uyruklu 2 kişinin cansız bedenlerinin üzerinden geçtikten 100 metre sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Afgan uyruklu Necip’in hayati tehlikesinin bulduğu belirtildi.

Yaralılardan kamyonet sürücüsü Ali Özer, polise verdiği ilk ifadesinde, Alibeyhüyüğü’ndeki çiftlikten evlerine dönmek üzere yola çıktıklarını, kuzeni ve ailesini araçtan indirmek için yolun kenarında durduğunu belirtti. Bu sırada Afgan uyruklu 3 işçinin kamyonetin kasasından inip, ön tarafa geçmek isterken, hızla gelen kamyonun kendilerine çarptığını anlattı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)