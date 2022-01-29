Kamuda işçiye zorunlu emeklilik şoku

Kamuda 2018 yılında sürekli Kanun Hükmünde Kararname ile işçi kadrosuna alınan işçiler, “zorunlu emeklilik” şoku yaşamaya başladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 696 sayılı KHK’ya eklenen madde ile işçilerin zorunlu emekliliğe sürüklendiğini belirterek hatadan dönülmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu.

Kamu Kurumları bünyesinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalesi kapsamında çalışan işçiler, 2 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmişti. Aynı KHK’nın geçici 23’üncü Maddesinin 5’inci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan bir maddenin işçileri zorunlu emekliliğe sürüklediği ortaya çıktı.

AKP iktidarının işçilerin yaşadığı sıkıntıya kayıtsız kaldığın savunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şunları söyledi: “Sürekli işçi olup kadroya geçmiş binlerce çalışan şimdi de zorunlu emeklilik dayatmasıyla karşı karşıya kaldı. Vatandaş zaten ekonomik yıkıma karşı zor durumda. Bir de insanları daha da sefalete sürüklüyorlar. AKP, kaşıkla verip kepçeyle almaya devam ediyor. İktidarı bir an önce bu yanlışı düzeltmek için adım atmaya çağırıyorum.”

Sorunu TBMM gündemine taşıyan CHP’li Emir, ilgili maddenin değiştirilmesi için kanun teklifi sundu. KHK’ya eklenmiş olan “Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez” ibaresine dikkat çeken Emir, bu nedenle işçilerin prim günü ve yaşları dolunca zorunlu emekli edildiklerini belirtti.

İŞ BARIŞINI BOZUYOR

Emir, kanun değişikliği ile ilgili teklifinde gerekçe olarak şu ifadeleri kullandı:

“696 sayılı KHK’den önce göreve başlayan sürekli işçiler ile KHK’dan sonra atanan sürekli işçilerden kadroya geçenlerin zorunlu emekliliğe tabi tutulması hem iş barışını bozmakta hem de yıllarca emek vermiş nitelikli personelin kaybı nedeniyle profesyonel çalışma düzenine zarar vermektedir.

Uzun yıllar asgari ücretle çalışmış olup son 1-2 yıldır toplu sözleşmeden yararlanan işçilerimizin emeklilik maaşı bağlanma oranları da çok düşük olduğundan emekli maaşları, görevde iken aldıkları maaşın neredeyse yarısı oranında düşmektedir. Bir yanda “Emeklilikte Yaşa Takılanlar”ın sorunu çözülemezken bir yandan emekli olmak istemeyen işçilerin zorunlu emekliliğe tabi tutulması Devlet işleyişinde tezat oluşturmaktadır. Bu Kanun teklifi; zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması için hazırlanmıştır.”