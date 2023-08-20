Kalite farkı

Sezona eleştiriler ile başlayan Galatasaray, Trabzonspor karşısında beklenen kaliteli oyunu ortaya koydu. İcardi, Kerem Aktürkoğlu’nun geçen sezona damga vuran ortaklığı bu maçta da kendisini gösterdi. Torreira’nın ligin çok üzerindeki enerjisi Trabzonspor’un orta sahadaki bütün direncini aşağıya çekti.

Ancak Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi senesinde Sergio Oliviera’ya alternatif bir 8 numaraya, hatta Torreira gibi rakibi boğan, ısıran bir 6 numaraya daha ihtiyacı var. Galatasaray yönetiminin Ziyech hamlesiyle İcardi’nin performansının tarihe geçecek bir aşamaya ulaşacağını Barış Alper’le girdiği pozisyonların olumsuz sonuçlanmasıyla çok daha iyi anlamış olduk. Ziyech ve Mertens ikilisinin varlığı İcardi’yi fazlasıyla rahatlatacak. Kerem’in, İcardi uyumu Zaha’yı zorlar. Ancak Tete’nin katılmasıyla kanatlardaki forma rekabeti Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahı olur.

Trabzonspor ise gerçekten beklenen kalitesine henüz ulaşamadı. Kağıt üzerindeki kadro bu kalitenin üzerinde işler yapmalı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın maçın ilk yarısında Trezeguet’nin, Boey’e attığı dirseği es geçmesi gerçekten kabul edilemez. VAR’ın bu pozisyonda uyarmaması ise yeni sezonda hakemler adına değişen bir durumun olmadığının göstergesi oldu.