Kaleciler belirler

Taraftarların önemi özellikle de derbilerde daha iyi anlaşılıyor. Tribün baskısının olmaması nedeniyle yöneticiler durumdan vazife çıkardı. Taraftara yaranabilmek için birçok şey söylüyorlar ve ne yazık ki, asırlık dostluklara büyük zararlar veriyor.

İki takımdan da kontrollü oyun bekliyorum. Öncelikle yenilmemek için saldırgan değil, tedbirli oynayacaklarını düşünüyorum. Hatay maçında Fenerbahçe kalecisi Altay’a bayıldım. Takımı hezimetten kurtardı. Bu maçta da ona çok iş düşecek. Muslera’yı anlatmama gerek yok. Senelerdir Galatasaray’ın kurtarıcısı oldu. Bu maçta kaleci performansı sonucu belirler.

Cüneyt Çakır yurt dışında başarılı yönetimler gösterse de Türkiye’deki performansıyla güven vermiyor. Daha önceki derbilerde özellikle de iç saha takımı lehine eyyam kararlar verdiğini gördük. Umarım bu kez maçın önüne geçmez.