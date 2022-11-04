Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü

Adana’da kaldırımda yürürken yüzüstü düşen Ömer Bolat (86), başını yere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, Bolat’ın cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Olay, 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü. Bolat’ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı. Bolatın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolatın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat’ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü.

Meraklı kişiler de çevrede toplanarak polis ekiplerinin inceleme yapmasını izledi. Bolatın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)