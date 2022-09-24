Kahrolsun gelir arzındaki düşüş…

Canlarım…

30 yıldır bıkmadan usanmadan Fisher’in Miktar Teorisi’ni hatırlatırım…

Aslında bu bir teori değil…

Bir, denklik…

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Ve canlarım…

Her denklikte olduğu gibi…

Fisher’in denkliğinde de:

İki taraf var…

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Para arzı, denkliğin sol tarafıysa…

Mal ve hizmet arzı da denkliğin sağ tarafı…

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Bir denkliğin sadece bir tarafının (MV) denkliği bozacağını savunmak…

Denkliğin diğer tarafına (PT) haksızlık yapmak değil mi?..

★

Yani…

MV=PT olduğuna göre…

M (Para arzı…).

Ya da:

V (Paranın dolaşım hızı) arttığında:

Fiyatlar artıyorsa…

T (Mal ve hizmet arzı) düştüğünde de fiyatlar artmaz mı?..

Tabii ki artar…

★

İyi ama…

Neden…

Sadece para arzının artma olasılığı dikkate alınıyor da…

Mal ve hizmet arzının düşme ihtimali görmezden geliniyor?..

★

Uzatmak istemiyorum…

Fisher denkleminde de “tarafsız” olalım…

Friedman gibi ekonomistler (Bizde onlardan çok var…).

Fisher’in denkliğinin M ve V tarafını tutma hakkına sahipseler…

Ben de denkliğin:

“P” ve “T” tarafını tutmakta özgür olmalıyım…

★

Yaşasın:

Mal ve hizmet (Yatırım/istihdam/Üretim) arzındaki artış…

Kahrolsun:

Gelir (Para değil) arzındaki düşüş…

Başka sorum yok…

İktidara muhalefet eden iktisatçılara göre:

Enflasyonun sebebi:

Para arzı artışıdır…

Çözümü:

Reel faiz politikası uygulamak…

Piyasadaki para arzını:

Kısmaktır…

★

İktidardaki iktisatçılara göre ise (Tabii ki en büyük iktisatçı Reis’tir…).

Faiz sebep enflasyon neticedir…

★

İki tarafa da soruyorum:

Para arzındaki artış sebep…

Enflasyon netice ise…

Ya da…

Enflasyon sebep faiz netice ise…

★

Mal ve hizmet arzının düşük olması…

Hangi sebebin:

Sonucu?..

Veya…

Hangi sonucun:

Sebebidir?..

★

Talep eksikliğinin mi?..

Yatırım eksikliğinin mi?..

İstihdam eksikliğinin mi?..

Kaynak eksikliğinin mi?..

Hammadde eksikliğinin mi?..

Enerji eksikliğinin mi?..

Ara mal eksikliğinin mi?..

Yoksa:

Hepsinin mi?..

★

Başka sorum yok…

Yok hükmünde

T.C. Anayasası Madde 2:

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”.

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Geçen gün…

Çağlayan Adliye binasının önünde…

Bir avukatla polis arasında geçen konuşma…

Aynen şöyleydi:

★

Avukat:

“Ters kelepçe yapamazsın ben avukatım…”.

Polis:

“Avukat olman neyi ifade eder?..”.

★

Canlarım…

Bir polisin…

Yargının 3 temel ayağından biri olan avukata (Diğer ikisi: Savcı ve Yargıç) yaptığı bu saygısızlık…

Anayasamızın 2. Maddesi’nin:

“Yok” hükmüne düşürüldüğünün:

Göstergesidir…

Dünün tweeti

Murat Sagman

@muratsagman

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsveç’in Merkez Bankası

100 baz puan ile son 30 yılın en yüksek faiz artışına gitti. Açıklamada, “enflasyonun yüksek olduğunu, hane halkı satın alma gücünün zayıfladığı ve enflasyonu hedefe geri döndürmek için daha da faiz artırımı gerekiyor” denildi.

Tersten giden kim

FED, ECU ve BoE faiz arttırırken…

T.C.M.B. yine faiz indirdi…

Hüsmen fıkrası gibi…

★

Hüsmen otoyolda ters yöne girer…

Onu gören trafik polisi, diğer sürücüleri uyarmak için…

Radyodan anons yapar:

“Dikkat ters yönde ilerleyen bir araç var…”.

Anonsu duyan Hüsmen kendi kendine konuşur:

“Te be ne bi tanesi, ne bi tanesi… Epiciii tersten gider be yaa epiciiii…”.

★

Bizim ekonomi yönetimine sorarsanız…

FED, ECU ve BoE tersten gidiyor…

Doğru yoldan giden sadece:

Bizimkiler…

★

Sözümün özü:

Yasalara göre yanlış olan:

Her şey…

Yasa dışılar için:

Doğrudur…

İnşallah maşallah

AKP’li Özhaseki dedi ki:

“FETÖ bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar…”.

★

Adam haklı abi…

FETÖ…

2002 – 2022 yılları arasında memleketi yöneten:

Süleyman Demirel – Bülent Ecevit ortak iktidarında:

Güçlendi…

★

Mehmet Bey’in genel başkanı cumhurbaşkanı seçildiğinde:

FETÖ’nün kökünü kazıyacak…

İnşallah hocam…

Maşallah hocam…