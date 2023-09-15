Kahreden kaza! Anne ve kızı servis altında kaldı
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Kahreden kaza! Anne ve kızı servis altında kaldı

Kocaeli‘nin Gölcük ilçesinde işçi servisinin çarptığı kadın ile 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi’nde Ümit O. idaresindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ayfer B. ve 5 yaşındaki kızı Nur B’ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer B’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nur B. ile sürücü Ümit O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kazayla ilgili bilgi aldı.

(AA)

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