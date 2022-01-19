Kahramanmaraş’taki patlama petrol fiyatlarını yükseltti

Irak’tan Ceyhan limanına petrol taşıyan boru hattında dün gece meydana gelen patlama sonrasında petrol fiyatları yükseldi.

Kahramanmaraşta’ki Irak-Türkiye boru hattında dün gece yaşanan patlama, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Günlük yaklaşık 450 bin varillik petrol transferi dururken, 7 yılın zirvesindeki Brent tipi ham petrol fiyatları çarşamba gününe yüzde 1’i aşan yükselişle başladı ve 89 doları gördü.

Petrol fiyatları, yakıt tüketiminin toparlanması ve stoklardaki düşüşle beraber yükselirken Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında yaşanan patlama ile arz sorunlarına bir yenisi eklenmiş oldu.

BOTAŞ: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattında dün akşam meydana gelen patlamanın ardından duran petrol sevkiyatı bir saate kadar yeniden başlayacağı bildirildi.

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınmış olup petrol akışı 1 saat içerisinde başlatılacaktır” denildi.

BOTAŞ’tan dün yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama olduğu ve bunun sonucunda yangın meydana geldiği ve yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.