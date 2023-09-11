Kahramanmaraş’taki kamyon faciasında 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, sürücü ve firma yetkilisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül Cumartesi günü Andırın ilçesi Darıova Mahallesi’nde C.A’nın (45), kullandığı kamyonla viraja kontrolsüz bir şekilde girip yoldan çıkması ve cenaze defin işlemi yapılan alanda 6 kişinin ölümü, 25 kişinin de yaralanmasına sebep olmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü, soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kamyonun ait olduğu firmadan 4 yetkili de cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Zanlılardan İ.A. tutuklandı, diğer şirket yetkilileri M.S. ile K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A.A. ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı.

(AA)