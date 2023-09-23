Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Kahramanmaraş’ta saat 11.22’de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD açıklamasında, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

“Olumsuz bir durum bulunmamaktadır”

Kahramanmaraş Valiliğince yapılan açıklamada, Göksun ilçe merkezinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

“Saat 11.22’de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

(AA)