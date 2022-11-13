Kahramanmaraş’ta arazi kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kırsal Uncular Mahallesi’nde daha önceden husumetli oldukları öğrenilen akrabalar F.M (43) ile H.P. (41), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.P. tabanca ile F.M’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan F.M, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli ile kaçan zanlı H.P, Evcihüyük Mahallesi’nde kullandığı belirtilen tabancayla yakalandı. (AA)